BMV tuvo el mejor primer semestre en 10 años: BX+

La rentabilidad del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), registró un incremento del 16% en los primeros seis meses del año, con lo que logró superar el nivel promedio de 10 años, aseguraron analistas del Banco BX+. Actualmente, el índice acumula un alza de 18.08 por ciento.

Ariel Méndez Velázquez, analista bursátil aseguró que “en lo que va del 2025, el nivel de rentabilidad del índice se coloca por arriba del promedio de 10 años”, el cual fue impulsado por las estrategias operativas de las empresas, menores costos de los insumos y resiliencia ante incertidumbre comercial.

El ROE ( la eficiencia de una empresa) alcanzó un 14.41%, lo que representó un incremento de 3 puntos base, respecto al mismo periodo del año pasado. El promedio a 10 años es de 12.9 por ciento.

Expertos de Actinver destacaron en un análisis que los reportes estuvieron en línea con sus expectativas y las del mercado, ya que se pronosticaba una desaceleración de ingresos con contracción en márgenes en gran parte de las empresas.

Las proyecciones de las empresas reflejan un mayor dinamismo esperado en el segundo semestre del año, por lo que la mayoría de ellas no cambiaron su guía anual de resultados.

“Dentro de los sectores con mayor resiliencia, el sector de bienes raíces mostró un buen crecimiento, con estabilidad en ingresos en rentas a pesar del ruido arancelario, en algunos casos incluso con la habilidad de incrementar las rentas a sus inquilinos muy por arriba de la inflación. El sector de transporte también ha sido resiliente, así como algunas empresas de consumo como Alsea”, se lee en el análisis.

La analista de Bx+ resaltó que este año los inversionistas mantienen un atractivo por los mercados alternativos como el mexicano.

“En 2023 y 2024 la preferencia era completamente para los índices bursátiles en Estados Unidos, principalmente por los rendimientos extraordinarios”.