BMV retrocede en espera de minutas de la Fed; Banorte lidera los descensos

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana de este miércoles. Los índices retroceden mientras los operadores esperan con cautela las actas sobre la más reciente reunión de política monetaria de la Fed, días antes de un discurso de su presidente.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, cae 0.11% a 58,400.63 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.25% en un nivel de 1,169.07 unidades.

S&P/BMV IPC

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Destacan las caídas de Grupo Financiero Banorte, con 1.89% menos a 163.62 pesos, Grupo Televisa, con 1.63% a 9.04 pesos, y Grupo Financiero Inbursa, con 1.52% a 47.90 pesos.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, pronunciará un discurso el viernes en la reunión anual de Jackson Hole. Los mercados esperan que ofrezca pistas sobre los próximos pasos del banco central. Más tarde este día se publicarán las actas de la reunión del banco central.