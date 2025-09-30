BMV registra sólido avance en septiembre y acumula mejora de 27% en lo que va del año

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este martes, con los títulos de Orbia Advance liderando las ganancias. Las referencias ligaron un cuarto día seguido en positivo, subiendo más de 7% en el mes y marcando nuevos máximos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.49% a 62,915.57 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.62% hasta 1,258.08 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Orbia Advance, con una mejora de 5.61% a 17.71 pesos, seguida de Grupo BMV, con 3.18% más a 38.27 pesos, y la firma de infraestructura Pinfra, con 2.69% a 189.98 pesos.

El índice S&P/BMV IPC tocó por primera vez un máximo superior a 63,000 puntos este martes, aunque no consiguió mantenerlo. La referencia bursátil elevó a 7.17% las sólidas ganancias de septiembre y en lo que va de 2025 acumula un rendimiento de 27.07 por ciento.

La bolsa local ha subido con fuerza este año, superando por mucho a sus pares de Wall Street. Este avance ha sido enmarcado por las dudas sobre las políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un ciclo de recorte de tasas del Banco de México.