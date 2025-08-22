BMV opera con ganancias tras discurso de Jerome Powell; destaca avance de Televisa

La bolsas de valores de México negocian con avances la mañana del viernes. Los índices locales suben, siguiendo a sus pares del exterior, tras un esperado discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BVM), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.56% a 58,993.16 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.58% a 1,181.44 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice S&P/BMV IPC, la mayoría de los valores suben. Destacan las acciones del gigante de los medios Grupo Televisa, con un avance de 4.09% a 9.16 pesos, y las cementeras GCC, con 1.87% a 175.32 pesos, y Cemex, que gana 1.83% a 16.68 pesos.

El presidente de la Fed apuntó este viernes a una posible baja de tasas en septiembre, pero no llegó a comprometerse, en comentarios en los que reconoció que hay crecientes riesgos para el mercado laboral, pero también dijo que persisten riesgos de mayor inflación.

"La estabilidad de la tasa de desempleo entre otras medidas nos permite proceder con cautela. No obstante, con la política monetaria en territorio restrictivo, las perspectivas de referencia y el cambiante equilibrio de riesgos pueden justificar un recorte", destacó Powell.

En el aspecto local, esta mañana se dio a conocer que la inflación general del México avanzó mucho menos de lo previsto en la primera quincena de agosto. El Producto Interno Bruto creció en el segundo trimestre por debajo de lo que se calculó inicialmente.