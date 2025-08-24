BMV en máximo histórico; Biva cerca

Los principales índices mexicanos concluyeron al alza la jornada del viernes, como reflejo de una tendencia positiva reciente e incorporando variados datos económicos.

El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.96% a 59,225.48 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.03% a 1,186.87 enteros.

Los indicadores subieron por tercera ocasión en cinco días, lo que llevó a la semana a convertirse en la cuarta positiva de las últimas cinco.

Además, el IPC renovó su máximo histórico por primera vez desde finales de mayo. En tanto, el FTSE Biva está 1.77% debajo de su último récord, el cual alcanzó en febrero de 2024.

En la semana el S&P/BMV IPC ganó 1.55% y el FTSE-BIVA subió 1.42 por ciento.

El mercado tomó en cuenta que el desempeño de la economía mexicana fue revisado a la baja para el segundo trimestre del año, lo que probablemente no afectó el apetito por riesgo al estar alineado con las expectativas de los analistas.

La inflación local de la primera quincena de agosto fue inferior a lo previsto, lo que coincide con una narrativa de Banco de México que parece dirigirse a continuar con la baja de tasas de interés que ha venido realizando.

Las bolsas mexicanas han presentado una tendencia positiva en 2025, año durante el cual han avanzado más de 18% y en el que presentaron su mejor primer semestre desde 2007. Ante ello los analistas anticipaban que el desempeño positivo podía seguir.

El comportamiento se explica por diversos factores, de acuerdo con los expertos, entre los que continúan las esperanzas de que México conserve un trato preferencial en la estrategia arancelaria estadounidense, favorables fundamentales y resultados trimestrales de las emisoras, y una baja valuación de las acciones.