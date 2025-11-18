El bitcoin cae por debajo de los 90,000 dólares por primera vez en siete meses

El bitcoin cayó este martes por debajo de los 90,000 dólares por primera vez en siete meses, en la última señal de que el apetito de los inversores por el riesgo se está agotando en los mercados financieros.

La mayor criptomoneda del mundo, sensible al riesgo, ha perdido todas las ganancias de este año y acumula ahora un declive del 30% desde su máximo por encima de los 126000 dólares tocado en octubre.

En la sesión, el bitcoin restaba un 1%, a 90,907,51 dólares, tras haber alcanzado un mínimo de 89,286.75 dólares.

Cerca de 1.2 billones de dólares se han esfumado del valor total de mercado de todas las criptomonedas en las últimas seis semanas, según CoinGecko.

Los actores del mercado dijeron que las criptomonedas se están viendo lastradas por una combinación de dudas en torno a futuros recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y una aversión al riesgo en los mercados más amplios, que se han tambaleado después de un largo repunte.

"La venta en cascada se ve amplificada por las empresas e instituciones cotizadas que salen de sus posiciones después de haber entrado durante el alza, lo que agrava los riesgos de contagio en todo el mercado", dijo Joshua Chu, copresidente de la Asociación Web3 de Hong Kong.

"Cuando el apoyo se diluye y aumenta la incertidumbre macroeconómica, la confianza puede erosionarse con notable rapidez", agregó.

Los especuladores que habían puesto dinero en cripto con la esperanza de una regulación estadounidense de apoyo han comenzado a retirarse, causando salidas constantes de ETF e instrumentos similares en las últimas semanas, dijo Joseph Edwards de Enigma Securities.

"La presión vendedora aquí no es extraordinaria, pero se produce en un momento de relativa debilidad en el lado comprador (...) muchos compradores minoristas se vieron afectados durante el "flash crash" del mes pasado", señaló, refiriéndose a la caída de octubre en la que hubo liquidaciones por valor de 19,000 millones de dólares en posiciones apalancadas.