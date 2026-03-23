Oro recupera terreno, luego de cambio de rumbo

El oro redujo sus pérdidas y se alejó el lunes de su nivel más bajo en cuatro meses, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump aplazara ataques contra la infraestructura iraní, aunque los precios registraron una caída por novena sesión seguida, ya que las expectativas de un aumento en las tasas de interés disminuyeron el atractivo del metal.

El oro al contado bajó 1.88% a 4,406.87 dólares por onza, tras haberse hundido más del 8% durante la sesión. El viernes registró su peor desempeño semanal desde 1983.

Los futuros del oro estadounidense cerraron con un descenso del 3.7% a 4,407.30 dólares.

“La venta masiva durante la noche fue una continuación de la prolongada liquidación que hemos visto en las últimas sesiones, impulsada principalmente por las expectativas de un aumento en las tasas de interés. El drástico cambio se produjo tras la publicación de Trump en Truth Social”, dijo David Meger, director de Operaciones de Metales en High Ridge Futures.

“El titular desencadenó importantes reversiones en los mercados: metales, energía y acciones por igual”, agregó. “Es razonable suponer que la volatilidad continuará”.

Los precios más altos de la energía debido a la guerra con Irán han incrementado recientemente las apuestas a que las tasas se mantendrán altas por más tiempo. El oro, a pesar de su reputación como cobertura contra la inflación y refugio seguro, ha tenido dificultades para beneficiarse, ya que las tasas elevadas aumentan el costo de oportunidad de mantener este metal que no genera rendimientos.

Trump dijo que había dado órdenes de posponer durante cinco días los ataques que había amenazado contra las centrales eléctricas iraníes, y afirmó que Estados Unidos estaba en conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sin embargo, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, considerado el líder que representaría a Irán en las negociaciones con Estados Unidos, publicó en redes sociales que no se habían celebrado conversaciones.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subió 2.01%, a 69.15 dólares; el platino bajó 2.21%, a 1,882.96 dólares; y el paladio avanzó 1.64%, a 1,430.59 dólares.

Cobre al alza

Los precios del cobre subieron el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará al Ejército estadounidense posponer cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas y las infraestructuras energéticas iraníes.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió 2.35%, a 12,184 dólares por tonelada métrica. El metal había alcanzado su mínimo en tres meses, a 11,700 dólares por tonelada, después de que Irán anunció que atacaría las centrales eléctricas de Israel y las que abastecen a las bases estadounidenses en toda la región del Golfo si Donald Trump llevaba a cabo su amenaza de "destruir" la red eléctrica de Irán.

Los operadores señalaron que un repunte de alivio estaba impulsando al alza los precios de los metales industriales, al igual que la debilidad de la moneda estadounidense, que abarata los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas.

Los precios del petróleo son elevados y perjudicarán el crecimiento mundial, ya que elevan los costos para los hogares y las empresas, avivan los temores de inflación y empañan las perspectivas de recortes de las tasas de interés.