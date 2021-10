Los títulos de Virgin Galactic despegaron el jueves después de que la Administración Federal de Aviación (FAA por sus sigla en inglés) autorizó a la firma de turismo espacial a operar vuelos una vez más luego de una investigación del viaje de alto perfil de Richard Branson en julio.

Business Insider publicó que el precio de las acciones de Virgin Galactic subieron 17% a un máximo intradía de 26.50 dólares cada una, aunque al final de la sesión moderó su ganancia y cerró con un alza de 12.15% a 25.30 dólares en Nueva York.

El 2 de septiembre la FAA castigó a la compañía, provocando ese día que sus acciones cayeran más del 7%, después de que un artículo de The New Yorker alegara que los cohetes de Virgin Galactic se desviaron de su camino de regreso a la tierra y no comunicaron el percance a la regulador de aviación.

La FAA dijo que requirió que Virgin Galactic implementara cambios y le permitió reanudar las operaciones de vuelo una vez que se hayan implementado los protocolos requeridos.

La empresa de Richard Branson dijo que las acciones correctivas propuestas por la FAA se ejecutaron a partir del 11 de agosto. Estas incluyen la actualización de los cálculos para expandir el espacio aéreo protegido para futuros vuelos.

Tras la autorización del ente regulador, Virgin Galactic ya podrá seguir adelante con su misión espacial con la fuerza aérea italiana llamada "Unity 23".

Inicialmente estaba programado para septiembre o principios de octubre. Ahora se ha pospuesto hasta mediados de octubre debido a un posible defecto de fabricación.

Las acciones de Virgin Galactic han oscilado enormemente en los últimos 12 meses, subiendo hasta 62.80 dólares y hundiéndose hasta 14.27 dólares.

Los boletos para viajar al espacio con la empresas podrían costar cerca de 450,000 dólares cada uno.

