Toys ‘R’ Us Inc, la icónica juguetería minorista estadounidense, cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos después de no encontrar un comprador o llegar a un acuerdo de reestructuración con sus acreedores para sacar a su negocio de la bancarrota, con 30,000 empleos en peligro, dijo la compañía el jueves.

El cierre de Toys ‘R’ Us y Babies ‘R’ Us es un golpe para generaciones de consumidores y cientos de fabricantes de juguetes que vendieron sus productos en las 885 ubicaciones de la cadena en Estados Unidos, incluido el fabricante de la muñeca Barbie, Mattel Inc, la compañía de juegos de mesa Hasbro Inc y otros grandes proveedores como Lego.

Como los compradores están optando cada vez más por Amazon.com Inc y los niños prefieren cada vez más dispositivos electrónicos en vez de juguetes, Toys ‘R’ Us ha tenido dificultades para impulsar las ventas y pagar deudas tras una compra apalancada por 6.6 millones de dólares por parte de firmas de capital privado en el 2005.

La correduría Jefferies estima que 40% de la participación en ventas de juguetes de Toys ‘R’ Us irá a Amazon y 30% a Walmart.

La empresa, con 70 años de antigüedad, no descarta una oferta de último minuto de todas sus tiendas y afirmó que anunciará al ganador de una subasta del 29 de marzo el 12 de abril.

También dijo que está en conversaciones con algunas partes interesadas para llegar a un acuerdo que combine hasta 200 de sus mejores tiendas en Estados Unidos con sus operaciones en Canadá.

La firma continuará con una reorganización en marcha y un proceso de venta para sus operaciones canadienses e internacionales en Asia y Europa Central, incluyendo Alemania, Austria y Suiza.

“Ya no tenemos el apoyo financiero para continuar las operaciones de la compañía en Estados Unidos.

Por lo tanto, estamos implementando un proceso ordenado para cerrar nuestras operaciones en Estados Unidos”, dijo el presidente ejecutivo de Toys ‘R’ Us, Dave Brandon.

Toys ‘R’ Us, de Wayne, Nueva Jersey, con aproximadamente 33,000 empleados estadounidenses de tiempo completo y media jornada, ya estaba en el proceso de cerrar una quinta parte de sus tiendas como parte de un intento por salir de una de las bancarrotas más grandes de un minorista especializado.

La desaparición de Toys ‘R’ Us, una de las jugueterías más emblemáticas de EU, dejaría un vacío para cientos de fabricantes de juguetes que dependían de la cadena por ser su principal cliente, además de Walmart y Target.

Las acciones de Mattel cayeron 2.40 %, a 13.84 dólares, mientras que las de Hasbro cayeron 0.43%, a 88.15 dólares, en Wall Street.

Ambas dependen de Toys ‘R’ Us para crecer cerca de 10% sus ventas.