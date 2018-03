Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron de manera mixta, resaltando un nuevo máximo histórico del Nasdaq Compuesto apuntalado por una rally de seis sesiones a la alza con 3.13% de variación, éste récord quedó en 5,551.82 unidades.

Las principales emisoras que apuntalaron al índice tecnológico fueron Illumina, Inc. que tuvo un repunte de 16.9% para quedar en 23.92 dólares por acción, seguido por Baidu, Inc que ganó 2.03% en el valor de sus títulos y American Airlines Group, Inc. quien tuvo un alza de 1.95 por ciento.

Por otra parte, el índice industrial Dow Jones se aleja cada vez más de los 20,000 puntos que alcanzó hace apenas unos días, siendo su segunda sesión a la baja y quedando en 19,855.53 unidades, una baja de 0.16% con respecto al lunes, presionado principalmente por empresas como de IBM, Merck & Co, Exxon Mobil y Procter & Gamble.

Se acaba la euforia

Hemos dejado la euforia postelectoral y la rotación en algunos sectores y ahora estamos ingresando en una etapa de ‘esperar y ver’, con los resultados corporativos tocando a la puerta , dijo Art Hogan, jefe de estrategias de mercado de Wunderlich Equity Capital Markets en Nueva York.

El S&P 500 terminó con una caída de 0.95%, principalmente limitado por el sector energético influenciado por la baja de 2% de los futuros del petróleo y por dudas sobre el cumplimiento de un acuerdo para reducir la producción.

bmv al alza

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.73%, después de la publicación de datos económicos en Asia, pero pocos referentes en Estados Unidos y cautela previo al discurso que dará el presidente electo Donald Trump.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 45,886.27 unidades, apoyado por emisoras como Grupo México y América Móvil, que tuvieron ganancias importantes.

Las emisoras que apoyaron al avance del IPC fueron: Grupo México, que terminó con un incremento de 3.67%, así como FEMSA que subió 2.31% y América Móvil avanzó 2.29 por ciento.

En Asia, se publicaron los precios al productor y al consumidor de China a diciembre, los cuales mostraron crecimientos de 5.5 y de 2.1% de forma anual, respectivamente; en el primer caso la cifra superó lo esperado por el mercado de 4.6%, mientras que el segundo quedó por debajo de lo anticipado.

FTSE 100 de Londres cierra máximo histórico

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres tocó un máximo histórico el martes, impulsado por el sector minorista, mientras que un repunte de las compañías mineras contrarrestó las caídas de papeles financieros y permitió a las acciones cerrar con una ligera subida.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una subida de 0.11%, mientras que el FTSE 100 terminó con un avance de 0.5% después de tocar un máximo histórico a 7,284.81 puntos.

El francés CAC 40 cerró estable y el alemán DAX ganó 0.2 por ciento.

El sector minorista estuvo en el centro de la atención. Las acciones de Morrison ganaron 3.6% luego de que la empresa informó que sus ventas navideñas superaron las estimaciones, y las de Tesco subieron 6% tras un reporte que mostró su crecimiento de ventas.

Las acciones de productoras mineras y de metales extendieron las subidas recientes y fueron las de mejor desempeño, con un avance de 3.3 por ciento. Anglo American, Rio Tinto y BHP Billiton lideraron el sector.

Los índices del sector asegurador y bancario bajaron 0.6 y 0.13% respectivamente. Las acciones de Commerzbank cayeron 0.7% luego de que UBS recortó su nota a Vender, mientras que Deutsche Bank perdió 2.4 por ciento. (Reuters)

