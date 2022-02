Ante los riesgos que significa el cambio climático para la viabilidad de las empresas, hace falta redoblar esfuerzos en México para aumentar la regulación, transparencia y divulgación de información en materia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG).

“Hay un reto muy importante para las entidades, ya sea por falta de transparencia o de conocimiento, reportar muy bien al mercado sobre la información no financiera”, consideró Luisa Adame, directora de HR Sustainable Impact, al impartir el webinar “Masterclass sobre el tema de ESG”.

Añadió que en el país el mercado de emisiones de instrumentos temáticos o sostenibles aún es relativamente nuevo, ya que inició hace alrededor de cinco años, por lo que aún hace falta ajustar la regulación.

Dijo que en la Unión Europea es obligatorio que las empresas públicas, con más de 500 empleados, publiquen información no financiera y, para ello, cuentan con la flexibilidad de utilizar las distintas guías que hay para llevar a cabo los reportes correspondientes.

“La falta de esta regulación hace que aquellas entidades que aún no consideran importante la incorporación de inversiones con criterios ASG no lo hagan, porque no están regulados”, expuso.

La directiva enfatizó que “en México aún no hay este requerimiento, pero se está cerca de tener una regulación para incorporar criterios ASG”.

Avances

Luisa Adame reconoció que algunos inversionistas, como los fondos de inversión y las Afores, ya han empezado a incorporar este tipo de estrategias sostenibles.

Tan solo las Administradoras de Fondos para el Retiro, a partir de este año ya deben considerar criterios ambientales, sociales y de mejor gobierno corporativo, en sus portafolios de inversión.

“Es un paso muy importante el que ya se ha dado por obligación”, explicó.

La directora de HR Sustainable Impact estimó que en un lapso de alrededor de cinco años se van a desarrollar regulaciones y reglas más claras en México para que reguladores financieros, inversionistas y las propias bolsas de valores incorporen con mayor profundidad reglas y estrategias ASG.

A medida que se va desarrollando el mercado de bonos sostenibles también es relevante avanzar para contar con estándares y criterios claros, transparencia y calidad de los reportes.

Luisa Adame comentó que los bonos temáticos en el 2021 representaron el 20% del total de emisiones en el mercado de deuda del país, por lo que estimó que dicho porcentaje aumentará hasta alcanzar, en el 2025, un 50% de todas las colocaciones en el mercado de renta fija en el país.

