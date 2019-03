Los inversionistas están regresando cautelosamente al mercado nacional de bonos corporativos, explicó Víctor González, fundador y director general de i-Structure, una firma dedicada a estructurar deuda privada.

En entrevista, el directivo comentó que el mercado que atiende, compuesto de entidades no financieras bancarias como arrendamiento, factoraje, microcrédito y empresas de consumo, aún requiere crédito para sus planes de crecimiento. Sin embargo, no ha sido fácil encontrar financiamiento en los mercados públicos.

“Si no ha habido más emisiones, es porque ha sido difícil lograr el interés de los inversionistas. No es porque las empresas no tengan necesidad ni tampoco porque no estén viendo oportunidad de negocio, sino porque levantar dinero en el mercado es difícil”, detalló.

No obstante, mencionó que el mercado de deuda corporativa local de largo plazo empieza a abrirse nuevamente, ya que desde julio del año pasado se había observado cierta timidez en la actividad.

Ya en febrero pasado comenzaron a darse las primeras señales de activación, con las ofertas de Grupo Elektra, empresa de comercio especializado y servicios financieros, y la de Viva Aerobus, la aerolínea de bajo costo, que tuvieron una demanda importante y se colocaron a tasas de interés atractivas, tanto para los inversionistas como para las propias empresas.

Cautela

“Desde las elecciones presidenciales de mediados del año pasado, los inversionistas han estado cautelosos, esperando a ver cómo se desenvuelve este nuevo gobierno. A pesar de ello hicimos algunas bursatilizaciones el año pasado”, informó el director general de i-Structure.

Mencionó que aunque los inversionistas están esperando a ver cómo se acomodan las fichas bajo un nuevo gobierno en México, en febrero empezó a notarse su regreso al mercado de renta fija, aunque se percibe cierta preocupación por la degradación en la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Este año hay cautela por parte de algunos inversionistas, En México, la baja en la calificación de Pemex todavía preocupa a los inversionistas”, expresó Víctor González.

La empresa que comanda, i-Structure, tiene un pipeline de 10 bursatilizaciones, de las cuales tres esperan lanzar sus ofertas entre este mes de marzo y abril por montos de entre 600 y 700 millones de pesos. Dos empresas son del segmento de arrendamiento y otra más de crédito al consumo.

Las solicitudes restantes podrían darse en los siguientes meses de este año. Serán transacciones por montos de entre 200 y 700 millones de pesos.

“Estamos cautelosamente optimistas de que los mercados van a empezar a volver a la normalidad próximamente, y estamos cautelosamente optimistas de que se va a poder colocar la mayoría de lo que hay en el pipeline”, manifestó.

El tipo de bursatilizaciones que lleva a cabo i-Structure es en el mercado intermedio, con emisiones de entre 200 y 1,000 millones de pesos. En éste participan inversionistas como la banca privada, aseguradoras, afores pequeñas y tesorerías de grupos financieros.