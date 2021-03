Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, destituyó a Naci Agbal, gobernador del banco central, un suceso que se dio de manera sorpresiva y que provocó incertidumbre en los mercados financieros.

Nací Agbal, también exministro de Economía, llevaba apenas cuatro meses a cargo del banco central. Agbal fue sustituido por Sahap Kavcioglu, economista y ex diputado del partido en el poder, un nombramiento que preocupa a los inversionistas y arroja dudas sobre la futura independencia del banco central.

El despido se dio el sábado por la madrugada, dos días después de que la entidad monetaria elevara bruscamente su principal tasa de interés, en 200 puntos base, medida que pretendía poner freno a la inflación y que fue bien recibida por los mercados, pero no por el presidente Erdogan, quien en repetidas ocasiones se ha declarado en contra del alza en las tasas de interés.

Ante el sorpresivo despido del funcionario, las reacciones no se hicieron esperar. Adem Demirtas, asesor financiero en Estambul comentó que: “Turquía da la impresión de ser un país que no sigue ninguna regla. Ya no hay derechos, ni democracia, y todo esto tiene un impacto”.

Por su parte, la agencia calificadora Moody's consideró, en una nota, que el cambio de gobernador “muestra que el alza de las tasas ya no estará en el orden del día” y que éstas, incluso, podrían ser recortadas para impulsar el crecimiento económico, que en el 2020 alcanzó 1.8 por ciento.

La otra cara de ese tipo de política, según Moody's, es que se traduciría en “un aumento de las importaciones y en un incremento del déficit de las cuentas corrientes”.

Kavcioglu trató de calmar los temores sobre una fuerte venta de activos turcos y un viraje desde una política monetaria estricta a otra más laxa, asegurando que no planeaba ningún cambio inmediato, al tiempo que se comprometió a seguir luchando para evitar que la inflación se dispare.

Esta es la tercera vez en menos de año y medio que el presidente Tayyip Erdogan destituye de forma abrupta a un jefe del banco central.