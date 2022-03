Los fondos soberanos aumentaron el ritmo de inversión directa durante 2021 mediante el cierre de 450 operaciones según el último Informe Fondos Soberanos 2021, elaborado por el Center for the Governance of Change (CGC) de IE University junto a ICEX-Invest in Spain.

En el informe, presentado en la sede de ICEX, se destaca que el año pasado se registró un crecimiento del 171 por ciento.

Según los responsables del estudio, los inversionistas soberanos más activos en 2021 fueron dos fondos de Singapur: Temasek y GIC.

El originario de Emiratos Árabes Unidos, Mubadala, con 80 operaciones en el periodo analizado, se ubica también en los primeros puestos del ranking. Con un enfoque más doméstico, también destacaron el Russian Direct Investment Fund o el National Infrastructure Investment Fund de India.

En el informe se detalla que Estados Unidos se mantuvo como el primer destino de inversión de los fondos. Sin embargo, India destacó al ubicarse el segundo puesto, por número de operaciones, por delante de China y Reino Unido.

La presentación del informe fue encabezada por la secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez y el decan de la School of Global and Public Affairs de IE University, Manuel Muñiz.

En tanto Alberto Sanz, director de Financiación y Relación con Inversores de ICEX-Invest in Spain, se encargó de moderar un panel de expertos.

Los sectores de interés

Según el Informe Fondos Soberanos 2021, los sectores de más interés continuaron siendo liderados por la tecnología. Este sector representó casi el 42% de todas las transacciones. Un número creciente de estas operaciones se realizó mediante coinversiones con líderes de la industria del venture capital.

El informe, que ha analizado 1,900 coinversiones, destaca a Sequoia, Tiger Global o NEA como algunos de los socios de los fondos soberanos, aunque inversionistas no convencionales en esta clase de activo como Goldman Sachs o BlackRock están adquiriendo un rol cada vez más relevante.

“Por primera vez los fondos soberanos superan los 10 billones de dólares en activos bajo gestión. Este hito histórico se enmarca en un proceso de transformación económico y social acelerado por la pandemia y la crisis geopolítica. Los fondos se transforman al mismo ritmo: las operaciones directas en compañías no cotizadas se disparan. Empresas privadas tecnológicas en un amplio espectro de industrias atraen cada vez más al dinero institucional donde no faltan los fondos soberanos. Su visión de largo plazo les permite apostar por estas compañías que están transformando la manera da luchar contra el cambio climático (apostando por renovables y nuevas energías como la fusión), de entender el dinero y las transacciones (fintech y crypto), de proporcionar seguridad alimentaria (agritech) o de acelerar una economía más circular (reciclaje y producción sostenibles)”, explicó Javier Capapé director del Sovereign Wealth Research del Center for the Governance of Change (CGC) de IE University, quien fue el encargado de dar a conocer las principales claves de este informe, el cual analiza las tendencias de estos grandes inversionistas internacionales durante 2021.

Las empresas de software, fintech, neobancos o las relacionadas con las criptomonedas son algunas de las que han recibido una mayor inyección de capital soberano.

Las compañías dedicadas a la biotecnología y la tecnología de la salud continúan entre las apuestas de los 90 fondos analizados por el informe, con operaciones en 15 países distintos, desde Finlandia o Vietnam hasta España.

Las fuentes de energías renovables fueron otro sector que registró un incremento entre los fondos soberanos el año pasado, entre cuyas inversiones la sostenibilidad va ganando como factor de peso.