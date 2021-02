El sacudón que ha vivido Wall Street en los últimos días no hubiese sido posible sin él. Mientras otros personajes, Elon Musk entre ellos, mostraban su apoyo solo con tuits; él puso dinero. En medio del fragor de la batalla de los "redditors" por inflar la acción de GameStop, y con ello causar pérdidas a grandes hedge funds, Chamath Palihapitiya, fundador y CEO de Social Capital anunció una inversión de 125,000 dólares. El precio de la acción se duplicó en cuestión de horas.

Los "redditors" o "mods", como se llaman quienes participan del ahora famoso foro WallStreetBets de Reddit, se volvieron locos. Habían encontrado a su héroe.

"Estamos viendo un golpe contra las élites... En lugar de tener "cenas de ideas" o conversaciones secretas en los Hamptons, estos chicos tienen el valor de hacerlo de forma transparente en un foro. Creo que ellos son tan importantes como cualquier fondo de cobertura", declaró para sorpresa de sus pares en una entrevista con CNBC.

El año pasado, Chamath declaró en esa misma cadena de televisión que era mejor que el gobierno estadounidense dejara quebrar a las empresas ineficientes en la recesión causada por la pandemia, y en lugar de un plan de estímulo entregar el dinero a los consumidores. "Dejen que los multimillonarios y los especuladores pierdan", declaró para el aplauso de una nueva generación de inversionistas y empresarios.

Rey de las SPACs

Sus declaraciones acaparan los titulares porque Chamath es parte de esa élite, aunque él no quiera incluirse en ella. Sí, es hijo de migrantes que encontraron asilo en Canadá, durante la guerra civil en Sri Lanka a inicios de los 80. Sí, ha declarado que "se salvó" gracias al amplio sistema de bienestar social canadiense, que le permitió una educación, a pesar del alcoholismo y desempleo que marcó su hogar.

Pero Chamath es parte de Silicon Valley (fue uno de los primeros ejecutivos de Facebook) y es uno de los inversionistas más prolíficos que ha visto Wall Street. Su fortuna está valorada en más de 1,000 millones de dólares, y ha estado al frente de las aperturas a bolsas más comentadas en el último año.

Chamath es el rey de las SPACs, llamadas también empresas cheque en blanco. Firmas que se crean y abren a bolsa solo con el fin de adquirir, y así hacer públicas, empresas privadas ya operativas. A través de este mecanismo, su firma Social Capital adquirió participaciones mayoritarias y abrió a bolsa a Virgin Galactic, que ahora Chamath preside; OpenDoor y Clover Health. La próxima en la lista es Sofi, una plataforma de servicios financieros. Además, de forma personal ha invertido en una media docena de empresas, todas relacionadas a la nueva economía: impresión 3D, tierras raras, paneles solares, una aseguradora basada en inteligencia artificial. Es solo el inicio. Su fondo Social Capital Holdings tiene en planes otras 20 SPACs.

Algo de populismo

Chamath tiene 44 años, pero es uno de los "Bros" de Wall Street Bets, al menos honorario. Hasta habla como ellos. "Ride or die", que es el llamado a invertir en la acción de moda; y "YOLO", solo se vive una vez, como justificación para inversiones riesgosas (¿sin fundamentos?) aparecen frecuentemente en su vocabulario tuitero. "Díganme en qué invertir, y si me convencen mañana lo haré con 100,000 dólares", tuiteó hace unos días. Luego, en respuesta a otro tuitero, anunció que distribuiría 100,000 dólares a 10 traders novatos que lo convenzan con sus estrategias.

Al igual que otros recientes disruptores (uno de ellos estuvo hace poco en la Casa Blanca), este empresario ha descubierto el poder de las redes sociales para promover su imagen, y las empresas que invierte.

El jueves 28, en medio de la debacle de la plataforma gratuita de inversión Robinhood, Chamath recomendó cambiarse a Sofi, la aplicación financiera que está por debutar en bolsa. Aunque así lo aclaró, el tuit no estuvo exento de críticas. Pero no entre los "redditors". "Tiene big tenddies (mucho dinero), pero es uno de nosotros", "gracias por defendernos" se repetía en el foro que tiene en vilo a Wall Street.

“Chamath para presidente”

SPEC (Virgin Galatic) e IPOE (Social Capital Hedosophia Holdings) son de las acciones favoritas de los nuevos inversionistas. Tampoco es secreto que Chamath es uno de los principales impulsores de Bitcoin, otro activo favorito de los "redditors". "Yo solo me preocupo de dos cosas: de mí y de los minoristas", declaró en una entrevista para el canal de YouTube Bullish en septiembre pasado. "Chamath para presidente" se titula un nuevo foro de Reddit. Él va paso a paso.

En medio del caos en Wall Street, Palihapitiya anunció su precandidatura independiente a la Gobernación de California. Lo hizo, eso sí, con una plataforma radicalmente capitalista: reducir el impuesto a las empresas en ese estado del 16% a 0%, entregar vouchers a las familias para que ellas escojan a qué escuela enviar a sus hijos, y convertir a California en la capital de empresas verdes y de innovación tecnológica. Empleos en vez de subsidios.

No hay que confundirse, a pesar de sus críticas al establishment (útil herramienta política), Chamath Palihapitiya no está en contra del capitalismo. Todo lo contrario. "Hay que dejar que el capitalismo funcione", afirma para explicar por qué los gobiernos no deben salvar empresas; o por qué está bien que miles de inversionistas novatos estén arriesgando grandes sumas en el mercado financiero, alimentando un rally del que sus empresas —por cierto— se están beneficiando.

Definido por otros como un "demócrata de centro", con el respaldo de otros inversionistas de riesgo, Palihapitiya buscará sumar 1.5 millones de firmas necesarias para sacar del cargo de gobernador al demócrata Gavin Newsom, y demandar una elección adelantada para gobernador en marzo. Los republicanos lo han intentado, y fracasado cinco veces. La apuesta es arriesgada. Chamath se juega su reputación. Pero... YOLO.