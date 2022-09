Deslistes en la BMV dejan hueco por 343,121 mdp

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hay 12 opciones menos para invertir. Las empresas que se han ido y están con un pie fuera dejarán un hueco por 343,121 millones de pesos en capitalización bursátil dentro de un mercado que vale 8.451 billones de pesos.

Más allá de la pérdida de emisoras, lo preocupante es que se reduce el universo de alternativas para invertir, de acuerdo con analistas quienes consideraron que si bien el monto no es muy alto, debido a que la mayoría de las empresas que decidieron abandonar el mercado tenían poca bursatilidad, a excepción de algunos nombres como Grupo Lala, lo preocupante es que las empresas están optando por salir de Bolsa, algunas por las bajas valuaciones, reestructuras financieras o por fusiones.

Rassini, Bio Pappel, General de Seguros, IEnova, Grupo Lala, Elementia Materiales, Fortaleza Materiales, Maxcom, Bachoco, Aeroméxico, Grupo Sanborns y Monex son las empresas que se van de la BMV.

“En cuanto al valor de capitalización conjunto no es muy representativo porque hay empresas con más valor. Eso no significa que no sea preocupante porque el mercado mexicano se va reduciendo, van quedando huecos que no se llenan, por eso el inversionista local ha buscado otros mercados como el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) para cubrir los vacíos”, comentó Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero en Black Wallstreet Capital.

Heriberto Sandoval, asesor en Inversiones en Increase Kapital, dijo que el inversionista minorista es el que termina más afectado.

De las emisoras que se van, la que llegó a valer más durante su estancia en la BMV fue Infraestructura Energética Nova (IEnova), desarrolladora de proyectos de energía, que alcanzó una valoración máxima de 164,079 millones de pesos. La que menos market cap logró fue General de Seguros, con 3,121 millones de pesos.

Rassini, la empresa de autopartes, llegó a valer 22,589 millones de pesos en Bolsa en el 2019; la más alta capitalización que Bio Pappel, la dueña de la marca de cuadernos Scribe, logró durante los 27 años que cotizó en el mercado fue de 17,542 millones de pesos. Finalmente, el valor máximo de Maxcom fue de 9,747 millones de pesos.

De las emisoras que siguen en trámites de desliste, Grupo Lala es la segunda con la más alta capitalización en Bolsa. Hasta el 2 de septiembre valía 31,667 millones de pesos. En su mejor momento llegó a valer 116,914 millones de pesos.

Grupo Sanborns, es hasta ahora la de mayor valor de mercado entre las que están con un pie fuera de Bolsa, con 52,792 millones de pesos, cifra que es 30.21% menor a los 75,643 millones de pesos de su más alto market cap de su vida pública.

Elementia Materiales y Fortaleza Materiales, cada una vale 11,490 millones de pesos. De hecho esa fue la máxima valoración de Elementia, alcanzada en abril de este año. En caso de Fortaleza, su más alto valor fue de 28,692 millones de pesos, 59.95% por arriba de su actual valor de mercado.

Por su parte, Aeroméxico alcanza un valor de capitalización de 27,146 millones de pesos, llegando a valer 51,005 millones de pesos.

Bachoco vale 47,908 millones de pesos y el más alto valor durante su estancia en Bolsa fue de 61,200 millones de pesos, esto es 21.72% más.

Monex Casa de Bolsa, que en agosto anunció su salida de la BMV, vale 10,630 millones de pesos, pero llegó a valer 11,406 millones de pesos, así que también sale con un menor market cap respecto a su máximo histórico.

Para Brian Rodríguez, analista de Monex, algunas empresas fueron rentables en ciertos momentos como IEnova, que al final se fue del mercado por una fusión y Aeroméxico tenía su relevancia, pero no era del índice S&P/BMV IPC.

Reflejo de baja profundidad

Más de la mitad de las empresas que decidieron ser privadas en los últimos dos años, sellaron su salida de la BMV con sus acciones cotizando a un precio similar y casi en línea con su máximo histórico, debido a la baja profundidad del mercado.

IEnova se fue de la Bolsa con sus acciones cayendo 28.66% y Maxcom cerró su vida como empresa pública con sus acciones perdiendo 86.09%, ambas desde su máximo.

Los que quedaron planas fueron los títulos de Rassini, pues el último precio a su desliste fue de 82.49 pesos, el más alto. El mismo caso se observa con General de Seguros, que a su salida cotizó en 76.94 pesos y el máximo precio fue similar.

Bio Pappel terminó su estancia en la Bolsa mexicana en 59.95 pesos por acción desde los 60.5 pesos a su cancelación en el mercado bursátil.

Por el lado de las empresas que tienen un pie fuera de Bolsa, casi todas registran pérdidas desde su precio más alto. La acción de Grupo Lala cae 72.91% desde su máximo alcanzado.

Bachoco que alcanzó un récord de cotización de 102 pesos, su acción se negocia hoy en 79.93 pesos, una pérdida de 21.64 por ciento.

Los papeles de Aeroméxico han perdido 46.78% desde su máximo de 373.87 pesos, tras su liquidación en el mercado y nuevo reinicio después que acabó con su reestructura financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

La acción de Grupo Sanborns ha caído 26.84% desde su más alto nivel de 32.12 pesos al actual 23.5 pesos. Monex repuntó el 25 de agosto hasta los 17.05, el máximo precio desde su listado.

En su debut en Bolsa los papeles de Grupo Lala se vendieron en su debut en Bolsa en 27.50 pesos hoy está en menos de la mitad de ese precio, a 13 pesos.

Grupo Sanborns cotiza en 23.50 pesos, pero en su Oferta Pública Inicial (OPI) vendió cada título en 28 pesos en febrero del 2013. Hoy valen 16.07% menos.

“La caída de las acciones está más relacionado con un deterioro de las expectativas del mercado mexicano y no tanto con la rentabilidad de cada emisora porque muchas tienen fundamentales sólidos”, opinó Jacobo Rodríguez.

Además, la mayoría de las empresas, aunque con casos excepcionales como Aeroméxico, tomaron la decisión de deslistar porque el mercado no está reconociendo su valor o fundamentales.

