La desarrolladora Homex presentaba inconsistencias en sus principios de contabilidad desde el 2013, por lo que se le impusieron sanciones a la persona física y moral, explicó Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en entrevista con Joaquin López-Dóriga en Radio Fórmula.

El funcionario explicó que el fraude contable por 3,300 millones de dólares detectado por la Comisión de Bolsa y de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) y la CNBV se considera como una falta administrativa.

Las sanciones a Homex, sostuvo, fueron derivadas de que la CNBV detectó que estaban inflando sus estados financieros y la cuenta de las casas vendidas.

El funcionario dio a conocer que, bajo la Ley del Mercado de Valores, los inversionistas pudieron demandar a Homex, aunque no lo hicieron en su momento.

Homex cayó en concurso mercantil, porque una vez que pusieron en orden su problema contable, el financiero, no sólo de esta viviendera, cayó en quiebra , dijo.

Faltas administrativas

Homex pudo haber incurrido en un delito, pero no de oficio, en su momento no había un delito financiero. Igual que la SEC, la CNBV suspendió las cotizaciones de Homex, durante más de un año y medio, y no fue hasta que se arregló, mediante un concurso mercantil, su situación jurídica y financiera que volvió a cotizar , explicó el funcionario.

Sostuvo que otras vivienderas, sometidas a concurso mercantil, también fueron sancionadas por divulgación de sus estados financieros, nosotros no le llamamos fraude contable, nosotros les llamamos faltas administrativas al reporte de sus estados financieros .

valores@eleconomista.com.mx