Las criptoactivos no son una reserva de valor útil por su alta volatilidad y nulo respaldo. Se han convertido en activos especulativos y esencialmente son un sustituto del oro, más que del dólar, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Nosotros preferimos llamarlos criptoactivos y no criptomonedas. Son muy volátiles y por lo tanto no son útiles realmente como valor de reserva pues no están respaldados por nada y son un activo para especular. No son un medio de pago”, afirmó el banquero central de Estados Unidos.