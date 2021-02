En medio de la pandemia causada por el Covid-19, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) es un catalizador para apoyar el crecimiento económico del país, aseguraron directivos del centro bursátil mexicano durante la presentación del libro “Bolsa Mexicana de Valores, 125 aniversario”.

“Durante la pandemia la BMV ha estado abierta y siempre ha apoyado más de lo que ha sido aprovechada”, consideró Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de la BMV.

En su turno, Manuel Somoza, director general de CI Fondos y expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores, consideró que si el país quiere crecer se tiene que voltear a ver a la Bolsa como un mecanismo y catalizador positivo para la economía.

“Siempre he sentido que no se le ha hecho justicia a la Bolsa porque es muy fácil criticarla pues hay una parte de su actividad que se relaciona con la especulación, pero la Bolsa de valores no es especulación sino un mecanismo para incrementar los capitales en el país, para hacer crecer el ahorro, para juntar a los inversionistas con los emprendedores y empresarios que necesitan dinero para financiar sus proyectos”, enfatizó Somoza.

Finalmente, José Oriol Bosch, director general del centro bursátil, comentó que el impacto de la pandemia será de corto plazo y la crisis actual representa oportunidades tanto para los inversionistas como para las empresas.

Por ello, explicó el directivo, en la Bolsa mexicana existe “todo un abanico de productos que los empresarios pueden utilizar para financiar todos sus planes de crecimiento”.

