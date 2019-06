Los inversionistas se muestran optimistas por la solidez de su cibertienda y su potencial en "cloud' y publicidad.

"He sido un idiota por no comprar acciones de Amazon". Quien se lamentaba recientemente de esta manera por no haber entrado en el gigante del comercio electrónico es el reputado inversionista estadounidense Warren Buffet. Ahora, Buffet ha desvelado que está comprando acciones de la compañía fundada por Jeff Bezos a través de su firma de inversiones Berkshire Hathaway.

Y, aunque ha llegado tarde, Buffet aún puede ganar mucho dinero con Amazon, que sigue siendo una de las estrellas de Wall Street. Los analistas se muestran tan confiados con la solidez del negocio del rey del comercio electrónico que dibujan un escenario muy optimista para la compañía en los próximos años.

¿Es descabellado pensar que Amazon podría no sólo recuperar el billón de dólares de capitalización que logró en septiembre de 2018 sino incluso rozar una valoración bursátil de 1.5 billones de dólares? Michael Olson, analista de Piper Jaffray, está convencido de ello. Según un reciente informe de este experto, las acciones de Amazon, que valen 1,800 dólares, protagonizarán un rally en los próximos años que llevarán la cotización hasta los 3,000 dólares, lo que significaría que la empresa de comercio electrónico se aproximaría a la estratosférica cifra de 1.5 billones de dólares de capitalización.

Michael Levine, de Pivotal Research, pronostica que en un plazo de doce meses la acción alcanzará los 2,750 dólares, lo que supondría alrededor de un 50% de revalorización, situando su capitalización en 1.35 billones de dólares. El consenso de 36 analistas recogido por TipRanks sitúa el precio objetivo medio a un año vista en 2.251 dólares.

En los últimos doce meses, Amazon se ha revalorizado un 7%. Olson considera que la acción de la compañía podría alcanzar el hito de los 3,000 dólares entre mediados de 2021 y mediados de 2022. "Podrá conseguirlo sin necesidad de abordar grandes adquisiciones o de realizar cambios significativos en su negocio", dice Olson. Y eso, a pesar de que el crecimiento de Amazon está desacelerándose, y sobrevuela el temor de un cambio regulatorio en Estados Unidos.

En su opinión, el negocio de comercio electrónico (excluyendo la división cloud y los ingresos publicitarios) de Amazon está infravalorado porque cotiza a múltiplos de ventas propios del retail tradicional y no a los que se aplican a las compañías puras de comercio electrónico, de ahí que sólo en este ámbito la compañía pueda sumar 500,000 millones de capitalización.

El tercer mayor negocio en ingresos de Amazon (y el más rentable) es Amazon Web Services (AWS), que tiene un gran potencial debido a la explosión del cloud computing. El año pasado, esta división generó unos ingresos de 25,655 millones de dólares (un 14% del total). Piper Jaffray estima que este negocio, cuyo volumen se ha más que duplicado en los dos últimos años, podría crecer un 31% en 2020. "AWS va a sorprender a los inversores con su crecimiento", coincide Levine en su nota a inversores.

Además, en Wall Street cada vez miran con más atención el potencial del negocio de publicidad de Amazon, cuyos ingresos se han más que triplicado en dos años hasta los 10,108 millones de dólares. Según Olson, en 2020 podría crecer alrededor de un 20% interanual.