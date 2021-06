Los papeles de AMC Entertainment, favorito entre los usuarios de Reddit, subían con fuerza el miércoles, ya que el grupo de especuladores minoristas detrás de su escalada reciente no se inmutó por la decisión de un fondo de cobertura que modificó sus participaciones en el operador de salas de cine.

Los papeles de AMC subían 30.3% después de superar el umbral de 40 dólares por primera vez, en 41.74 dólares.

Mudrick Capital Management compró 8.5 millones de nuevas acciones de AMC por 230 millones de dólares el martes y las vendió con ganancias, según una fuente. Este audaz movimiento del fondo y fue para aprovechar el avance en los papeles que impulsan los especuladores minoristas.

Otros operadores institucionales seguían sin considerar las subidas de las denominadas "acciones de memes", que también incluyen a GameStop Corp y BlackBerry Ltd, pero los papeles de esas tres firmas seguían operando al alza. "No es racional, pero no apueste en contra", dijo un operador desde Berlín.

AMC figura entre los mayores beneficiarios de un vigoroso movimiento de mercado desde enero que involucró a los fondos de cobertura como a una nueva generación de pequeños operadores centrados en las redes sociales.

El miércoles, la compañía lanzó un nuevo esquema que ofrecía incluso al inversionista más pequeño una bolsa de palomitas de maíz grande gratis si se suscribía a un boletín regular.

"Incluso si nuestros accionistas ahora se cuentan por millones, esas personas son los propietarios de AMC y yo trabajo para ellos", dijo el director ejecutivo Adam Aron.

Las acciones de AMC han subido más de 1,400% este año y cotizan a más de 10 veces el precio objetivo medio de los analistas.