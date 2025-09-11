Lectura 3:00 min
PNIF 2025-2030: Incrementar ahorro formal y confianza en instituciones financieras, el reto
La PNIF 2025-2030 establece medidas para ampliar el ahorro formal en México y mejorar la confianza de usuarios y empresas en las instituciones financieras
La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030 plantea acciones específicas para incrementar el ahorro formal en México y reducir la dependencia de esquemas informales. El objetivo es que tanto personas como empresas cuenten con productos confiables y transparentes que fortalezcan su planeación financiera.
El diagnóstico muestra que seis de cada diez mexicanos que ahorran lo hacen en canales informales, como tandas o efectivo. Esta práctica limita la posibilidad de obtener rendimientos y de acceder a mecanismos de protección.
Te puede interesar
Ahorro formal como eje
La PNIF busca impulsar productos de captación que sean accesibles y fáciles de usar. Entre las medidas destacan:
- Apertura de cuentas simplificadas y digitales.
- Fomento de productos de ahorro para menores de edad.
- Impulso a la inversión en CetesDirecto.
- Ampliación de canales para aportaciones voluntarias al retiro.
- Difusión sobre el seguro de depósitos bancarios.
Estas acciones buscan que los usuarios no solo aperturen cuentas, sino que las utilicen de manera activa para administrar recursos y planear a largo plazo.
Empresas y captación
El documento de la Política Nacional de Inclusión Financiera señala que la mayoría de las micro y pequeñas empresas opera en efectivo y no cuenta con cuentas empresariales. La estrategia propone desarrollar productos que faciliten la administración de recursos, el pago electrónico a proveedores y, en el futuro, el acceso a financiamiento formal.
Confianza en instituciones
La confianza en el sistema financiero es otro de los ejes centrales. De acuerdo con el PNIF, alrededor del 10% de los usuarios ha reportado problemas con productos financieros, lo que afecta la credibilidad en bancos y entidades no bancarias.
Para revertirlo, la política establece acciones en cuatro frentes:
- Transparencia en la contratación de productos financieros.
- Seguridad en operaciones digitales.
- Resolución ágil de reclamaciones.
- Difusión de derechos y obligaciones de los usuarios.
El objetivo es que las personas y empresas perciban mayor certeza al interactuar con las instituciones.
Inclusión y equidad
La PNIF también contempla medidas para ampliar el acceso a grupos que enfrentan más barreras, como mujeres, migrantes, comunidades rurales e indígenas. La meta es que el sistema financiero atienda necesidades diversas y reduzca brechas históricas.
Impacto esperado
Si las medidas avanzan, el país podría incrementar el uso de productos de ahorro formal y fortalecer la base de usuarios del sistema financiero.
Esto permitiría a las familias y empresas administrar mejor sus recursos, acceder a financiamiento en condiciones adecuadas y reducir la dependencia del efectivo, según los lineamientos del documento.