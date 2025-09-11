PNIF 2025-2030: Incrementar ahorro formal y confianza en instituciones financieras, el reto

La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030 plantea acciones específicas para incrementar el ahorro formal en México y reducir la dependencia de esquemas informales. El objetivo es que tanto personas como empresas cuenten con productos confiables y transparentes que fortalezcan su planeación financiera.

El diagnóstico muestra que seis de cada diez mexicanos que ahorran lo hacen en canales informales, como tandas o efectivo. Esta práctica limita la posibilidad de obtener rendimientos y de acceder a mecanismos de protección.

Ahorro formal como eje

La PNIF busca impulsar productos de captación que sean accesibles y fáciles de usar. Entre las medidas destacan:

Apertura de cuentas simplificadas y digitales.

Fomento de productos de ahorro para menores de edad.

Impulso a la inversión en CetesDirecto.

Ampliación de canales para aportaciones voluntarias al retiro.

Difusión sobre el seguro de depósitos bancarios.

Estas acciones buscan que los usuarios no solo aperturen cuentas, sino que las utilicen de manera activa para administrar recursos y planear a largo plazo.

Empresas y captación

El documento de la Política Nacional de Inclusión Financiera señala que la mayoría de las micro y pequeñas empresas opera en efectivo y no cuenta con cuentas empresariales. La estrategia propone desarrollar productos que faciliten la administración de recursos, el pago electrónico a proveedores y, en el futuro, el acceso a financiamiento formal.

Confianza en instituciones

La confianza en el sistema financiero es otro de los ejes centrales. De acuerdo con el PNIF, alrededor del 10% de los usuarios ha reportado problemas con productos financieros, lo que afecta la credibilidad en bancos y entidades no bancarias.

Para revertirlo, la política establece acciones en cuatro frentes:

Transparencia en la contratación de productos financieros. Seguridad en operaciones digitales. Resolución ágil de reclamaciones. Difusión de derechos y obligaciones de los usuarios.

El objetivo es que las personas y empresas perciban mayor certeza al interactuar con las instituciones.

Inclusión y equidad

La PNIF también contempla medidas para ampliar el acceso a grupos que enfrentan más barreras, como mujeres, migrantes, comunidades rurales e indígenas. La meta es que el sistema financiero atienda necesidades diversas y reduzca brechas históricas.

Impacto esperado

Si las medidas avanzan, el país podría incrementar el uso de productos de ahorro formal y fortalecer la base de usuarios del sistema financiero.

Esto permitiría a las familias y empresas administrar mejor sus recursos, acceder a financiamiento en condiciones adecuadas y reducir la dependencia del efectivo, según los lineamientos del documento.