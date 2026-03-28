Vicepresidente Vance gana encuesta informal para elecciones presidenciales 2028

El vicepresidente JD Vance es ⁠el principal candidato de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de este ⁠año para la presidencia ⁠de Estados Unidos, según una encuesta informal publicada el sábado.

Alrededor del 53% de los más de 1,600 asistentes que votaron en la encuesta de la convención de la CPAC de este año eligieron a Vance. El secretario de Estado Marco Rubio quedó en segundo lugar con un 35% en la CPAC, una reunión clave para parlamentarios republicanos, activistas y aspirantes a la presidencia.

La CPAC, que celebra este año su evento en Grapevine, Texas, cuenta con una fuerte presencia del ala conservadora ⁠del Partido Republicano. Su encuesta ⁠informal anual ⁠no es necesariamente un indicador fiable del eventual ⁠candidato.

Pero la encuesta ofrece una instantánea de dónde reside actualmente el entusiasmo entre los principales partidarios del movimiento "Make America Great Again" del presidente Donald Trump.

Trump, que actualmente cumple su segundo mandato, no ⁠puede presentarse de nuevo en 2028.