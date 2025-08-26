Venezuela anuncia patrullaje con buques y drones ante despliegue militar de Estados Unidos

Venezuela informó el martes un patrullaje con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció un despliegue militar en el Caribe sur para una operación contra el narcotráfico.

El país ya anunció la víspera la movilización de 15,000 efectivos de sus cuerpos de seguridad a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia como una "escalada de acciones hostiles" la movilización estadounidense.

Estados Unidos anunció la movilización de tres destructores lanzamisiles y 4,000 marines cerca del límite con Venezuela. El martes informó del envío de otros dos barcos, sin que hasta ahora se precisara detalle de la fecha de llegada.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció en un video en redes sociales el "despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina" en la zona noroeste de Venezuela.

"Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales", añadió.

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar un cártel del narcotráfico y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Maduro rechazó estas acusaciones y abrió el registro militar para ampliar sus filas.

Su gobierno exigió en Naciones Unidas "el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe", según un comunicado.