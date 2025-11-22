Ucrania se reunirá con EU en Suiza para discutir el fin de la guerra

Kiev celebrará consultas en Suiza con Estados Unidos sobre el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania, declaró el sábado un alto cargo de seguridad ucraniano.

"Estamos iniciando consultas entre altos funcionarios de Ucrania y Estados Unidos sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz en Suiza", escribió en Telegram Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. "Agradecemos la participación de la parte estadounidense y su disposición a mantener conversaciones sustanciales", agregó.

Umerov editó la publicación, sin dar ninguna razón, después de que una versión anterior indicó que las conversaciones se celebrarían "con la participación de socios europeos".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aprobó la composición de la delegación para las conversaciones, que estará encabezada por el jefe de su oficina e incluirá a altos funcionarios de seguridad, según una declaración en Telegram de su oficina.

También aprobó las instrucciones para las negociaciones.

"Ucrania nunca será un obstáculo para la paz, y los representantes del Estado ucraniano defenderán los intereses legítimos del pueblo ucraniano y los fundamentos de la seguridad europea", señaló el comunicado de la presidencia.