Ucrania celebra su Día de la Independencia en medio de la guerra y tensiones diplomáticas

Kyiv. Ucrania conmemoró este 24 de agosto su Día de la Independencia en un ambiente marcado por la guerra contra Rusia y las negociaciones internacionales en busca de un acuerdo de paz.

En la plaza Sofía de Kyiv, el presidente Volodímir Zelenski encabezó una ceremonia a la que asistieron dignatarios extranjeros como el emisario estadounidense Keith Kellog y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Juntos, los ucranianos y nuestros socios, nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz”, declaró Zelenski, quien subrayó que el fin del conflicto debe garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo. “Todos trabajamos para que el final de esta guerra signifique una paz asegurada, para que ni la guerra ni la amenaza de guerra pasen a nuestros hijos”, agregó ante el público.

La conmemoración llega tres años y medio después del inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia, en un momento en que Zelenski enfrenta presiones desde Washington para aceptar concesiones mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa un eventual acuerdo con Moscú.

El mandatario ucraniano reconoció el alto costo humano del conflicto y aseguró que su pueblo seguirá defendiendo su tierra. También destacó que Ucrania trabaja con sus aliados europeos en el diseño de marcos de garantías de seguridad posteriores a la guerra, propuestas a las que Trump se ha mostrado receptivo.

En su discurso, Zelenski rindió homenaje a los soldados caídos y agradeció tanto a los defensores del país como a los socios internacionales por su apoyo.

“Los valientes hombres y mujeres de Ucrania no solo luchan por la seguridad de su país, sino también por la seguridad europea y mundial”, afirmó.

La jornada tuvo un fuerte componente simbólico: Ucrania celebró 34 años desde la restauración de su independencia en 1991, resaltando la resiliencia, la unidad en la diversidad y la defensa cotidiana de la libertad como valores centrales de la nación.

Desde México, la Embajada de Ucrania enfatizó que “los ucranianos demuestran su independencia todos los días, no solo en el Día de la Independencia”.

“Hoy celebramos, y cada día defendemos la libertad y luchamos por nuestra independencia; ninguna de las dos cosas es un hecho. Nuestros valores exigen fuerza y dedicación diaria. Por esos estamos eternamente agradecidos a nuestros defensores, quienes están comprometidos con la protección del nuestro futuro”, agregó la representación.

(Con información de agencias)