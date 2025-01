Trump declararía emergencia en frontera mexicana

Washington. Se espera que el presidente electo Donald Trump firme “decenas y decenas” de órdenes ejecutivas que pondrán en marcha unas 200 modificaciones a programas de la administración pública heredados por el presidente Joe Biden. Lo anterior lo comentó una fuente conocedora del tema al periódico The Washington Post.

Una de las áreas que más atención tuvo ayer domingo por parte de miembros del equipo de Trump fue la migración.

Stephen Miller, jefe de Oficina del nuevo presidente se reunió ayer con legisladores republicanos para adelantarles los programas migratorios que implantará Trump.

Por la tarde de ayer, fue el propio Trump quien prometió actuar "con una rapidez y fuerza históricas" para "detener la invasión de fronteras" por migrantes, impulsar la producción petrolera y bloquear las "ideologías" de izquierda.

Los tres ejes: seguridad fronteriza, usar los recursos necesarios a costa del cambio climático y la guerra cultural.

La fuente consultada por The Washington Post habló de una declaración de crisis de la frontera con México, y sería anunciada hoy mismo por Donald Trump. Esta versión también fue adelantada por el diario The Wall Street Journal.

"Vamos a detener la invasión de nuestras fronteras", dijo durante un mitin a una multitud congregada en el Capital One Arena de Washington, entre fuertes vítores.

"Para cuando el sol se ponga mañana por la tarde la invasión de nuestras fronteras se habrá detenido, y todos los intrusos fronterizos ilegales que lo hagan de una forma u otra, estarán de vuelta a casa", dijo Trump.

El republicano que sucederá el lunes al demócrata Joe Biden afirmó, sin pruebas, que "muchos" de los migrantes que llegan son "asesinos".

El discurso de Trump parecía mitinero, pero la realidad es que ya no necesitaba lanzar promesas, esto significa probablemente que cumplirá sus promesas, particularmente en el tema migratorio.

"No nos invadirán"

"Después de años de construir naciones extranjeras, defender fronteras extranjeras y proteger tierras extranjeras, por fin vamos a construir nuestro país, defender nuestras fronteras y proteger a nuestros ciudadanos, y detendremos la inmigración ilegal de una vez por todas. No nos invadirán. No "Nos ocuparán. No nos infestarán. No nos conquistarán", añadió.

Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, Trump aplicó una política de tolerancia cero que incluía la separación de millas de niños de sus padres migrantes.

Esta vez el magnate, al que la Constitución le impide un tercer mandato, promete actuar "con una rapidez y fuerza históricas" para solucionar "cada una de las crisis a las que se enfrenta" el país.

Para ello se prevé promulgar una cantidad récord de decretos presidenciales en cuanto comience su segundo mandato como lo adelantó la fuente que habló con The Washington Post.

Cárteles, ¿terroristas?

La cadena de noticias Fox reveló ayer que además a lo mencionado líneas arriba, Trump designará a los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras y restablecerá el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera.

Se espera además que indulte a personas que fueron condenadas por asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021 para intentar impedir la certificación de la elección de Biden.

Trump aseguró a sus partidarios que estarán "muy felices" con la decisión que tomará al respecto el lunes.

El presidente electo llamó a Elon Musk al escenario, confirmando la inmensa influencia política del hombre más rico del mundo durante una campaña que él financió generosamente.

"Esta victoria es el comienzo (...) Lo que importa de ahora en adelante es realmente hacer cambios significativos, presentar esos cambios y sentar las bases para que Estados Unidos sea fuerte durante un siglo, durante siglos, para siempre", dijo Musk.

Al final del mitin, los Village People cantaron su éxito "YMCA", convertido en uno de los himnos de campaña del republicano.

TikTok, se queda

Por la mañana Trump dijo que reactivaría el acceso a TikTok en EU cuando regrese al poder hoy lunes, pero incluso antes de eso algunos usuarios locales informaron que podían acceder al sitio web del servicio de propiedad china.

"Me gustaría que Estados Unidos tuviera una posición de propiedad del 50% en una empresa conjunta", agregó Trump en las redes sociales horas después de postear "SALVEN TIKTOK" en Truth Social.

Trump dijo que "ampliaría el período de tiempo antes de que las prohibiciones de la ley entren en vigor, para que podamos llegar a un acuerdo para proteger nuestra seguridad nacional".

La respuesta de Tik Tok fue inmediata: "Como resultado de los esfuerzos del presidente Trump, TikTok está de vuelta en Estados Unidos; (gracias a Trump por "proporcionar la claridad necesaria y la garantía a nuestros proveedores de servicios de que no afrontarán sanciones".