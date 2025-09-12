Trump confirma detención de sospechoso vinculado al asesinato del activista conservador Charlie Kirk

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que el sospechoso de haber matado al activista conservador Charlie Kirk fue detenido, al cabo de una intensa búsqueda.

"Alguien muy cercano a él lo entregó", dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

Según explicó el mandatario, el presunto asesino fue convencido por "un hombre de fe" y acabó entregándose a las fuerzas del orden.

"Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos", añadió. "Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando", insistió.

Kirk, un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles de un disparo mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El FBI y fuerzas policiales locales anunciaron una rueda de prensa esta misma mañana en Orem.

Unas veinte agencias federales, estatales y locales trabajaron en el caso, entrevistando a más de 200 personas y recabando más de 7,000 pistas.

Varias imágenes del considerado "potencial tirador" fueron divulgadas la tarde del jueves por el FBI, que ofrecía una recompensa de 100,000 dólares.

Las imágenes mostraban a un hombre con una gorra y lentes oscuros, calzado deportivo y una camiseta negra estampada con lo que parecía ser una bandera estadounidense.

En la noche divulgaron un video en el que se lo ve corriendo en un techo y luego saltando al suelo, para después tomar rumbo a una urbanización vecina.

En medio de la incertidumbre, las teorías conspirativas comenzaron a inundar las redes sociales.

"Contra la violencia"

Kirk fue impactado en el cuello mientras debatía con estudiantes en el campus como parte de una gira, "Demuéstrame que estoy equivocado".

Fundador de una organización dedicada a la juventud, Turning Point, Kirk fue clave en la última campaña electoral republicana, pero su activismo había empezado años antes, acudiendo asiduamente a universidad y liceos para debatir e intentar convencer a jóvenes de su credo de derecha, nacionalista y cristiano.

El arma que supuestamente fue utilizada en el ataque fue localizada en una zona boscosa que se cree fue la ruta de escape del hombre.

Trump había responsabilizado inicialmente a la izquierda por el crimen.

"Él abogaba contra la violencia. De esa manera quiero que la gente responda", dijo el mandatario sobre el asesinato de Kirk.

Cuando un periodista le preguntó sobre los posibles motivos del crimen, Trump se limitó a responder: "Tengo una pista, sí, pero te contaré más adelante".

El cuerpo de Kirk fue trasladado este jueves a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente JD Vance, quien ayudó a cargar el ataúd.

La viuda, Erika Kirk, también estaba a bordo de la aeronave.

"Cambió el clima político"

El crimen fue condenado por ambos lados del espectro político, en una rara muestra de consenso en la extremamente polarizada opinión pública estadounidense.

Sin embargo, algunos mensajes confrontacionales proliferaron en las redes sociales.

Kirk recibió el tiro justo cuando respondía preguntas de un joven sobre los tiroteos en Estados Unidos.

Trump fue quien anunció oficialmente la muerte de Kirk, a quien le concederá la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos.

Padre de dos hijos y apasionado polemista, Kirk tenía una inmensa audiencia en redes sociales.

"Él verdaderamente cambió el clima político en los campus estadounidenses, llevando a los jóvenes a considerar las ideas conservadoras de manera diferente", dijo Dave Sanchez, quien participaba en el evento del miércoles donde se produjo el atentado.

El crimen conmocionó al país, que ha visto la violencia política intensificarse en los últimos años.

Numerosas vigilias y plegarias se celebraron en universidades y plazas en todo Estados Unidos.

El propio Trump fue víctima de dos intentos de asesinato durante la campaña electoral de 2024.

Este año, la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo fueron asesinados, y la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, fue incendiada.

En 2022 un hombre viajó desde California hasta el domicilio de uno de los jueces conservadores de la Corte Suprema nombrado por Trump, Brett Kavanaugh, con la intención de asesinarlo. Se entregó luego a la policía.