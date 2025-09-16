Trump confirma destrucción de tres embarcaciones frente a Venezuela

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer 16 de septiembre, que su país eliminó tres embarcaciones presuntamente utilizadas para el narcotráfico en aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela.

“De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero ustedes vieron dos”, declaró en la Casa Blanca antes de partir hacia Reino Unido. Además envió un mensaje directo al presidente Nicolás Maduro: “Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”.

El anuncio ocurre tras dos operaciones recientes reportadas por Washington en la zona bajo responsabilidad del Comando Sur, donde han sido desplegados ocho buques estadounidenses. En esos ataques, según Trump, murieron al menos cuatro personas calificadas por su gobierno como “narcoterroristas” venezolanos.

Alarma

Caracas denunció una “agresión militar” y advirtió que ejercerá su derecho a defenderse. En respuesta a sobrevuelos de cazas venezolanos, Washington desplegó aviones F-35 en Puerto Rico.

Expertos de la ONU advirtieron que el derecho internacional no autoriza el uso unilateral de la fuerza ni la ejecución extrajudicial de presuntos delincuentes. Subrayaron que el combate al narcotráfico debe realizarse bajo el marco del Estado de derecho.