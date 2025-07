Trump amenaza a Rusia con aranceles secundarios del 100% si no hay paz con Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que impondrá a Rusia "aranceles secundarios" del 100% -específicamente dirigidos contra los socios comerciales de Moscú- en un plazo de 50 días si para entonces no alcanza un acuerdo con Ucrania para el inicio de un alto el fuego y un proceso de paz para poner fin a la guerra.

En un encuentro ante medios, acompañado del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump esgrimió como motivo principal su descontento con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ante la falta de avances para poner fin a un conflicto que se ha cobrado decenas de miles de vidas desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

"Como no alcancemos pronto un acuerdo vamos a imponer aranceles muy severos en 50 días. Aranceles al 100%. Podéis llamarlos aranceles secundarios", amenazó Trump.

El anuncio de Trump no tiene nada que ver con la propuesta bipartidista que está siendo analizada por el Congreso de EU y que eleva los aranceles hasta el 500 por ciento. "Los republicanos están avanzando en el Senado con mucha energía pero no estoy seguro de que todavía nos haga falta y tampoco me gustaría que perdieran el tiempo", indicó.

El mandatario dedicó buena parte de su intervención a señalar a Putin por la falta de progresos. "Estoy decepcionado con él porque parecía que hace dos meses podríamos haber alcanzado un acuerdo, pero no terminamos de llegar ahí", dijo Trump, quien pasó a enumerar sus, aseguró, éxitos en sus negociaciones internacionales antes de lamentar que "el único con quien no he conseguido nada es Rusia".

"Así que, si hoy yo fuera Vladimir Putin me replantearía si no debería tomarme las negociaciones sobre Ucrania más en serio de lo que lo estoy haciendo ahora. Pero si fuera Ucrania, me parecería que estoy recibiendo una gran noticia", manifestó Trump, quien ha llegado a señalar a Putin como responsable de las bajas y víctimas rusas de la guerra.

"Si alguien en Moscú está escuchando esto: 100,000 rusos muertos desde enero. Eso es lo que el presidente Putin está haciendo en este momento", dijo sobre el mandatario ruso, un dirigente que "ha engañado a mucha gente durante años", como a los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama o Joe Biden. "Pero a mí no me ha engañado. Y llega un momento que hay que pasar de las palabras a las acciones", amenazó.