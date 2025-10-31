Trump abre la puerta a financiar las ayudas alimentarias tras dos fallos que cuestionan su suspensión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a los servicios jurídicos del Gobierno que estudien las opciones legales para financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés) después de que dos jueces federales hayan emitido sendos fallos judiciales cuestionando la legalidad de su suspensión, en medio de su inminente cancelación a partir del 1 de noviembre provocada por el cierre de gobierno.

"He instruido a nuestros abogados para que soliciten al tribunal que aclare cómo podemos financiar legalmente el SNAP lo antes posible. Ya está bastante retrasado debido a que los demócratas mantienen el gobierno cerrado", aseguró el mandatario estadounidense en un mensaje emitido en Truth Social.

El cierre de gobierno se alarga ya 30 días por la incapacidad de los senadores republicanos de alcanzar los votos necesarios en el Senado de Estados Unidos para aprobar el presupuesto ante la negativa de los demócratas. En el centro del bloqueo continúa estando la prórroga de los subsidios de seguros médicos que piden los senadores de la oposición.

Por este motivo, las ayudas alimentarias comienzan de manera inminente a quedarse sin financiación, afectando a millones de personas. De la misma manera, los aeropuertos de todo el país están experimentando retrasos debido a la sobrecarga de los controladores aéreos y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió durante el fin de semana que el Gobierno no tendría fondos suficientes para cubrir los salarios del servicio militar a partir del 15 de noviembre.

Ante esta situación, dos jueces federales fallaron este viernes en contra de la suspensión del SNAP. El juez de distrito John McConnell, por un lado, ordenó la continuación de este programa bajo un fondo de contingencia "lo antes posible", en un fallo judicial recogido por Bloomberg. Mientras que la jueza de distrito Indira Talwani sostuvo que la cancelación del SNAP por parte del Gobierno norteamericano es "ilegal", aunque no ha obligado a la Administración Trump a retomar el programa de ayudas.

Ante sendos fallos que apuntan en direcciones diferentes, el inquilino de la Casa Blanca ha pedido claridad, para lo que ha encomendado a los servicios jurídicos despejar las dudas sobre el método para financiar el SNAP.

"Nuestros abogados del gobierno no creen que tengamos la autoridad legal para pagar el SNAP con ciertos fondos disponibles, y ahora dos tribunales han emitido opiniones contradictorias sobre lo que podemos y no podemos hacer", declaró Trump.

De esta manera, el presidente estadounidense confirmó su intención de mantener el programa de ayudas, incluso con fondos no gubernamentales. "Será un honor para mi proporcionar los fondos, tal como lo hice con el pago de los militares y las fuerzas del orden", ha indicado.