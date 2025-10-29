El cierre de gobierno podría costarle a EU cerca de 14,000 mdd

El cierre del gobierno federal podría costarle a la economía estadounidense entre 7,000 y 14,000 millones de dólares, lo que reduciría hasta 2.0% el Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre debido a la interrupción del gasto público, según informó ayer 29 de octubre, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), de carácter no partidista.

El cierre parcial cumplía ayer su vigésimo noveno día sin que se vislumbre un final, ya que los republicanos del Senado pidieron a los demócratas que apoyen una medida provisional para financiar las agencias federales hasta el 21 de noviembre y los demócratas exigieron negociaciones para prorrogar los créditos fiscales federales que expiran, con el fin de ayudar a los estadounidenses a adquirir cobertura sanitaria privada a través de la Ley de Asistencia Asequible.

La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que la economía se vería afectada como consecuencia del retraso en el gasto federal destinado a la remuneración de los empleados, los bienes y servicios, y los cupones de alimentos para los estadounidenses con bajos ingresos.

“Aunque la mayor parte de la caída del PIB real se recuperará con el tiempo, la CBO estima que entre 7,000 y 14,000 millones de dólares no se recuperarán”, afirmó el director de la agencia, Phillip Swagel, en una carta enviada el 29 de octubre al presidente del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes, Jodey Arrington, un republicano de Texas que solicitó el análisis.

“Los efectos del cierre sobre la economía son inciertos. Dichos efectos dependen de las decisiones que tome la administración a lo largo del cierre”, escribió Swagel.

Alrededor de 750,000 trabajadores federales han sido suspendidos desde que se agotaron los fondos del gobierno el 1 de octubre, fecha en la que comenzó el año fiscal federal 2026.

La administración Trump ha tomado medidas para garantizar el pago de los salarios de las tropas estadounidenses, los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios de inmigración. El resto de los empleados federales han seguido trabajando sin cobrar.

La CBO afirmó que la economía sufriría una pérdida permanente de 7,000 millones de dólares si el cierre termina esta semana. Un cierre de seis semanas que se alargue hasta el 12 de noviembre costaría 11,000 millones de dólares, y uno de ocho semanas que dure hasta el 26 de noviembre costaría 14,000 millones.