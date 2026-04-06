Restablecen el suministro de gas en Teherán tras un ataque

El suministro de gas en Teherán fue restablecido este lunes, tras haberse visto interrumpido en algunas partes de la capital iraní a causa de un ataque contra una universidad, indicó la televisión pública.

Los ataques, perpetrados este lunes temprano, afectaron principalmente a un puesto de reducción de presión de la Universidad Tecnológica de Sharif y provocaron un importante escape de gas, según la televisión estatal Irib, que aludió a ataques de "los estadounidenses-sionistas".

Más tarde, la cadena agregó que el problema fue "resuelto" y que se había restablecido el suministro de gas.

Además de instalaciones gasísticas, los bombardeos también alcanzaron el centro de datos de la universidad y otros servicios, según la agencia de prensa Fars.