El Kremlin asegura que todo Oriente Medio está "en llamas" por la guerra contra Irán

El ⁠Kremlin dijo este lunes que la ⁠guerra con Irán se estaba intensificando tanto en su alcance geográfico como en su impacto económico, ⁠y que toda la ⁠región de Oriente Medio estaba "en llamas" debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en redes sociales llena de improperios, amenazó el Domingo de Pascua con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán el martes si no se reabre el estrecho de Ormuz.

Cuando Reuters le preguntó por los comentarios de Trump, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que Rusia los había visto, pero que el Kremlin prefería no hacer comentarios al respecto.

"Observamos que el nivel de tensión en ⁠la región está aumentando y ⁠sigue creciendo", dijo ⁠Peskov. "De hecho, toda la región está en llamas. Todas ⁠estas son consecuencias muy peligrosas y negativas de la agresión desatada contra Irán".

"La geografía de este conflicto se ha ampliado, y ahora todos somos conscientes de las consecuencias que esto tiene, incluidas consecuencias muy muy negativas para la economía ⁠mundial", aseguró.