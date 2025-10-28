Puigdemont rompe alianza con Pedro Sánchez

Perpiñán. El líder independentista catalán Carles Puigdemont anunció ayer 27 de octubre, que la dirección de su partido decidió "romper" su acuerdo parlamentario con los socialistas españoles, que permitió a Pedro Sánchez ser reelegido presidente del Gobierno hace dos años.

En una rueda de prensa en Perpiñán, al sur de Francia, tras una reunión de su formación, Junts per Catalunya (JxCat), Puigdemont dijo que la decisión se sometería a los militantes del partido, que seguramente la aprobarán.

La dirección de Junts "ha decidido romper su apoyo al Partido de los Socialistas, ejercer la oposición y, evidentemente, consultar a la militancia", explicó Puigdemont, alegando que Sánchez y los socialistas habían incumplido los acuerdos de su pacto.

Los resultados de la votación de los afiliados se conocerán el jueves.

"Si a partir del jueves a las 6 de la tarde la militancia de Junts ratifica el acuerdo adoptado esta mañana por unanimidad (...), el gobierno español no tendrá, ni podrá recurrir a la mayoría de la investidura: no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar", subrayó Puigdemont.

Presión

Tras unas complejas negociaciones, Junts accedió a brindarle el apoyo clave de sus siete diputados en el Congreso a Sánchez para lograr su investidura tras las elecciones de 2023.

A cambio, el líder socialista se comprometió, entre otros, a impulsar la ley de amnistía para los independentistas procesados por la tentativa separatista de 2017, a trabajar para que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea o a realizar reuniones periódicas con un mediador para revisar el avance de los acuerdos.

"No hay voluntad por parte del Partido Socialista para ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma", criticó Puigdemont.