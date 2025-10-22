Lectura 2:00 min
Petro demandará a Donald Trump en EU por llamarlo “maleante”
Colombia y Estados Unidos viven la peor crisis en décadas, pese a haber sido aliados históricos en la lucha contra el narcotráfico y socios comerciales.
Los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro se enfrascaron el miércoles en una guerra de palabras luego de que el presidente estadounidense llamó a su homólogo "maleante" y el colombiano anunció acciones legales.
Colombia y Estados Unidos viven la peor crisis en décadas, pese a haber sido aliados históricos en la lucha contra el narcotráfico y socios comerciales.
Desde la Casa Blanca, Trump calificó a Petro de "mal tipo" y anunció: "A partir de hoy hemos interrumpido todos los pagos a Colombia".
"Mejor que se cuide, porque tomaremos acciones muy serias contra él y su país", agregó Trump.
El mandatario de Colombia respondió en redes sociales y dijo que se "defenderá judicialmente" en Estados Unidos.
"De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense", escribió Petro.
Una acción legal del líder colombiano enfrentaría desafíos en los estratos estadounidenses. Trump tiene inmunidad presidencial y la primera enmienda garantiza la libertad de expresión, lo que dificultaría una demanda por difamación o calumnia.
Trump ha llamado "líder de narcotráfico" a Petro, quitó la certificación a Colombia como aliado antidrogas y le retiró la visa estadounidense al presidente colombiano.