Oregón presenta demanda para impedir que Trump despliegue tropas en Portland

Las autoridades del estado de Oregón presentaron una acción judicial el domingo para detener el despliegue de tropas en la ciudad de Portland, en el noroeste de Estados Unidos, un día después de que el presidente Donald Trump ordenara la medida.

Trump, que ya ha desplegado militares en Los Ángeles y Washington, amenazó a principios de septiembre con enviar la Guardia Nacional a Portland, la ciudad más grande del estado de Oregón.

El presidente republicano sostiene que estos despliegues son necesarios para detener la criminalidad, así como las protestas contra su campaña de deportaciones masivas.

La demanda acusa a Trump de extralimitarse, argumentando que la medida "estaba motivada por su deseo de normalizar el uso de tropas militares para actividades policiales nacionales ordinarias", particularmente en jurisdicciones controladas por sus oponentes políticos.

Desde que regresó al poder en enero, Trump ha cumplido con sus promesas de campaña de perseguir a los migrantes irregulares en un esfuerzo que, según abogados y oenegés, ha llevado a frecuentes violaciones de los derechos civiles.

En las últimas semanas, el republicano también ha prometido enfrentarse a la violencia que alega es perpetrada por una supuesta red "terrorista doméstica" de izquierda, medidas que sus críticos aseguran están diseñadas para silenciar la disidencia.

En la demanda, las autoridades de Oregón afirman que no era necesario un despliegue de la Guardia Nacional en Portland ya que las protestas allí contra la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) han sido pacíficas y de poco alcance.

La demanda agrega que las protestas suelen involucrar menos de 30 personas y no han requerido hacer arrestos desde mediados de junio.

"Pero el despliegue autoritario de tropas por parte de (Trump) amenaza con escalar las tensiones y aviva nuevos disturbios", dice el texto.

En las últimas semanas, los manifestantes en Portland y otras ciudades han bloqueado entradas a edificios de ICE, lo que ha provocado algunos enfrentamientos.

En respuesta al anuncio del sábado de Trump, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, dijo que no se le habían dado detalles ni plazos sobre el despliegue de tropas.

"No hay insurrección, no hay ninguna amenaza a la seguridad nacional y no hay necesidad de tropas militares en nuestra ciudad principal", declaró a periodistas.

Las autoridades de Portland temen que se repita lo ocurrido en el verano de 2020, durante el primer mandato de Trump, cuando la ciudad vivió enfrentamientos violentos en medio de protestas por justicia racial tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco.

Trump desplegó tropas por primera vez en Los Ángeles en junio, en contra del gobernador demócrata del estado y provocó una disputa legal sobre los límites de la autoridad presidencial.

Le siguió un aumento de tropas y de agentes federales en Washington y amenazas de ingresar a otras ciudades importantes, incluida Chicago.