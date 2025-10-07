Netanyahu afirma en el segundo aniversario del 7-O que trabajará para "lograr todos los objetivos de la guerra"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que su Gobierno "seguirá actuando para lograr todos" sus objetivos en la Franja de Gaza, a pesar de haber aceptado el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la ofensiva en el enclave palestino, donde han muerto alrededor de 67,100 palestinos en dos años.

"Nos encontramos en un momento de decisiones cruciales. Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra: que vuelvan los rehenes, destruir el régimen de Hamás, y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Juntos nos mantendremos firmes, y juntos, con la ayuda de Dios, saldremos victoriosos", dijo con motivo del segundo aniversario del 7 de octubre de 2023.

Netanyahu dijo que Israel "pagó un precio muy doloroso" en los ataques perpetrados entonces por milicias palestinas. "Mi esposa y yo nos inclinamos en memoria de nuestros muertos y caídos, cuyas imágenes permanecerán grabadas para siempre en nuestros corazones. Abrazamos con cariño a las personas afligidas, deseamos una pronta recuperación a los heridos en cuerpo y alma y, por supuesto, seguimos haciendo todo lo posible por el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos", ha expresado.

Mientras que consideró que su guerra "en siete frentes" --por su "propia existencia y futuro-- les ha causado "inmenso dolor", ha asegurado que siente "un gran orgullo por la milagrosa capacidad de resiliencia" de los israelíes. "Nuestros soldados y comandantes contraatacan con la misma fuerza contra nuestros enemigos en todos los frentes, sea cerca o lejos. Quienquiera que nos levante la mano sufre golpes devastadores y sin precedentes", aseguró.

Así, ha aseverado que "unidos" serán capaces de "destrozar al eje iraní" y de "transformar la faz de Oriente Próximo", todo ello con el objetivo declarado de asegurar "la eternidad de Israel". "Nuestros enemigos sedientos de sangre nos han hecho mucho daño, pero no nos han vencido. En poco tiempo, descubrieron la enorme fuerza de la nación de Israel", ha agregado.

La ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza ha dejado hasta la fecha más de 67,100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de denuncias sobre un genocidio en el territorio por las acciones de las tropas israelíes, que han causado una enorme devastación en Gaza.