Naciones Unidas: en Gaza hay un catálogo de horrores

Minneapolis. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció "un catálogo de horrores" en Gaza, donde la Defensa Civil local reportó al menos 40 muertos en ataques israelíes durante la jornada.

Mientras el ejército israelí se prepara para tomar Ciudad de Gaza, las asociaciones de ayuda humanitaria presentes en el terreno advierten sobre las consecuencias de esta nueva campaña militar en el enclave, donde la mayoría de sus dos millones de habitantes fueron desplazados al menos una vez desde el inicio del conflicto.

"Gaza está llena de escombros, llena de cuerpos y llena de ejemplos de lo que podría constituir graves violaciones del derecho internacional", declaró a la prensa Guterres, pidiendo que se rindan cuentas.

Imágenes de AFP mostraron el jueves enormes nubes de humo sobre el cielo de Ciudad de Gaza, después de que Israel bombardeara los suburbios de la principal localidad del territorio.

"Hubo explosiones toda la noche. Yo resulté herida, mi marido fue alcanzado por la metralla y mi hijo también sufrió heridas en la cabeza", relató Aya Daher, una desplazada del barrio de Zeitún.

En el centro de Gaza, se observaban filas de personas que huyen hacia el sur a pie, en carros tirados por asnos.

La Franja de Gaza llegó a un "punto de quiebre", declaró por su parte la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Cindy McCain, tras una visita.

Expertos en derechos humanos de la ONU manifestaron su preocupación ante informes de "desapariciones forzadas de palestinos hambrientos" que buscaban comida.