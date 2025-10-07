Milei extradita a narcotraficante vinculado a diputado de su partido

Buenos Aires. Argentina acordó la extradición de un empresario requerido por Estados Unidos por narcotráfico, que está en el centro de un escándalo por sus vínculos con un diputado oficialista respaldado por el presidente Javier Milei, informó la Presidencia ayer 7 de octubre.

El diputado José Luis Espert, quien era el principal candidato de Milei para las legislativas del 26 de octubre, negó primero y admitió después haber recibido 200,000 dólares de Federico "Fred" Machado, detenido e investigado por narcotráfico internacional.

Espert renunció el domingo a su candidatura por la provincia de Buenos Aires en medio del escándalo, un golpe para Milei necesitado de ganar bancas en el Congreso, donde su partido La Libertad Avanza es minoría en ambas cámaras.

El presidente aceptó la renuncia y atribuyó los señalamientos de que Espert está vinculado al narcotráfico a "una operación siniestra" de la oposición.

Machado, de 57 años, está bajo arresto domiciliario en el sur de Argentina tras ser detenido en 2021 por una orden de Interpol.

El presidente instruyó este martes a su equipo a dar "los pasos administrativos y diplomáticos necesarios" para extraditarlo a Estados Unidos, indicó un comunicado de la Presidencia.