México y Suiza reafirman su alianza en un mundo en transformación

Durante la recepción por el Día de Suiza 2025, el embajador de ese país en México, Pietro Piffaretti, puntualizó que la relación bilateral atraviesa un momento clave frente a un contexto global marcado por convulsiones geopolíticas y tecnológicas.

“Vivimos en una época de redefiniciones profundas, donde el paradigma de la cooperación se ve amenazado por la lógica del enfrentamiento. Frente a ello, Suiza quiere ser un socio predecible, confiable y fiel a sus valores”, expresó el diplomático.

Recordó que su país impulsa en México una agenda positiva enfocada en economía, innovación, sustentabilidad, juventud, educación, buena gobernanza y combate a la corrupción.

El diplomático destacó además el papel del sector privado: Suiza se ha consolidado como el noveno mayor inversor directo en México, con alrededor de 60,000 empleos generados y más de 600 empresas establecidas en el país, lo que ha convertido a México en su principal socio en América Latina, por encima de Brasil por segundo año consecutivo.

Las celebraciones bilaterales continuarán en los próximos años bajo el lema 60-80-200: en octubre de 2025, el 60 aniversario del Colegio Suizo en México; en 2026, los 80 años de relaciones diplomáticas oficiales; y en 2027, los 200 años de presencia consular suiza en el país.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, resaltó que la relación México-Suiza es diversa, productiva e innovadora y se sustenta en valores comunes.

Subrayó que el comercio bilateral superó los 4,000 millones de dólares en 2024, con un crecimiento sostenido desde 2012, y destacó las inversiones de empresas suizas en sectores como el automotriz, farmacéutico, alimentario, financiero y tecnológico.

“La profundidad y diversidad de nuestros lazos muestran que esta relación tiene un compromiso de largo plazo y beneficios compartidos”, aseguró.

Asimismo, celebró los recientes anuncios de capital suizo en el marco del Plan México, como el caso del plan de inversión de Nestlé en proyectos productivos en territorio mexicano durante el trienio 2025-2027.