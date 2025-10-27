Melissa se fortalece a huracán categoría 5: ¿Cuál es su trayectoria?

El huracán Melissa se fortaleció a categoría 5 y se espera que los vientos destructivos, las mareas de tempestad y las inundaciones catastróficas se intensifiquen en Jamaica durante el día y la noche, informó este lunes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Melissa se encontraba a unos 505 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, dijo el CNH.

"Se espera un lento giro hacia el noroeste y el norte hoy y esta noche, seguido de una aceleración hacia el noreste a partir del martes y hasta al menos el jueves", precisó el CNH.

"Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche", advirtió el CNH.

En Jamaica, las autoridades han pedido a los residentes que evacúen a los casi 900 refugios repartidos por todo el país, asistiendo a quienes deseen marcharse. El domingo por la noche, el primer ministro Andrew Holness emitió órdenes de evacuación obligatoria para Port Royal, en Kingston, y otras seis zonas.

"Muchas de estas comunidades no sobrevivirán esta inundación", dijo Desmond McKenzie, ministro del gobierno local, en una rueda de prensa.

"Kingston se encuentra en una zona baja, extremadamente baja. (...) Ninguna comunidad de Kingston es inmune a las inundaciones."

Los dos aeropuertos internacionales estaban cerrados.

A primera hora del domingo, algunos residentes optaron por quedarse, y las autoridades dijeron que algunos se habían negado a subir a los autobuses de evacuación.

Melissa ya causó cuatro muertes durante la semana: tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente está desaparecido.

"Una apuesta que no se puede ganar"

El ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, informó en una rueda de prensa que se abrieron los refugios contra tormentas en todo el país.

"Esta es una apuesta que no se puede ganar. No se puede apostar contra Melissa", enfatizó.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre.

Después de pasar por Jamaica, se pronostica que la tormenta continúe hacia el norte y cruce el este de Cuba el martes por la noche, mientras siga impactando en Haití y República Dominicana.

En Repúblicana Dominicana, un hombre de 79 años murió tras ser arrastrado por un arroyo, y un niño de 13 años sigue desaparecido, informaron las autoridades locales el sábado.

En Haití, la agencia de protección civil reportó la muerte de tres personas por causa del temporal.

"Te sientes impotente, incapaz de hacer nada, solo correr y dejar todo atrás", dijo a la AFP Angelita Francisco, una ama de casa de 66 años que huyó de su vecindario en la capital dominicana, Santo Domingo.

El NHC advirtió de "inundaciones repentinas catastróficas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra" en Jamaica.

Los vientos destructivos provocarán "daños importantes en las infraestructuras y cortes prolongados de electricidad y comunicaciones", añadió.

El Servicio Meteorológico de Jamaica pronosticó una marejada ciclónica de hasta cuatro metros a lo largo de la costa sur del país, y las autoridades ordenaron evacuar varias zonas costeras de la nación insular.

El aeropuerto internacional de Kingston cerró el sábado por la noche, al igual que todos los puertos marítimos.

El último huracán importante que impactó Jamaica fue Beryl a principios de julio de 2024, que causó al menos cuatro muertos.