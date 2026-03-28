Marina localiza veleros desaparecidos que transportaban ayuda a Cuba; tripulación está a salvo

Dos veleros que habían desaparecido cuando transportaban ayuda humanitaria de México a Cuba han sido localizados por la Armada mexicana y sus tripulaciones están a salvo, informó el sábado un portavoz de Convoy Nuestra América.

Las dos embarcaciones son parte de Convoy, una iniciativa de ayuda popular más amplia que busca entregar alimentos, medicinas, leche de fórmula para bebés y otros suministros a la isla, en medio de un bloqueo estadounidense a los envíos de petróleo y otros suministros, que ha agravado los cortes de electricidad y ha llevado al Estado a racionar los servicios.

Un portavoz dijo a Reuters que las embarcaciones continúan su viaje hacia La Habana. "El convoy sigue avanzando según lo previsto para completar su misión: entregar ayuda humanitaria urgente al pueblo cubano", acotó.

Los veleros desaparecieron tras zarpar de Isla Mujeres, en México, el pasado sábado y se esperaba que llegaran a La Habana entre el 24-25 de marzo.

El portavoz no explicó de inmediato por qué habían desaparecido los barcos.

La Secretaría de Marina mexicana confirmó el hallazgo de la aeronave de la Armada y dijo que un buque de la institución se dirigía a la zona a brindar apoyo.

"Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana", dijo en su cuenta de X.

La Guardia Costera estadounidense comunicó inicialmente a la agencia de prensa francesa AFP el viernes que los barcos habían sido localizados, pero más tarde se retractó de su declaración, afirmando que la búsqueda aún estaba en curso, lo que provocó confusión.

Convoy Nuestra América agrupa a cerca de 300 organizaciones de más de 30 países, entre ellas grupos no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos y legisladores.

El grupo ya ha entregado aproximadamente 20 toneladas de ayuda por vía aérea y marítima a Cuba, incluyendo alimentos, medicamentos, paneles solares y bicicletas.