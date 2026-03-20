Libertad mundial suma 20 años en caída

Washington. La libertad en el mundo se deterioró en 2025 por vigésimo año consecutivo, un “hito sombrío” marcado por golpes militares, represión de protestas pacíficas y el debilitamiento de garantías constitucionales, advirtió la organización Freedom House.

En su informe “La libertad en el mundo 2026: La creciente sombra de la autocracia”, la ONG señaló que 54 países registraron retrocesos en derechos políticos y libertades civiles, frente a solo 35 que mostraron avances. Actualmente, apenas el 21% de la población mundial vive en países considerados “libres”, una caída significativa respecto al 46% de hace dos décadas.

“Aunque 2026 ha traído nuevas oportunidades para quienes viven bajo regímenes autoritarios, desde Venezuela hasta Irán, los últimos 20 años han sido un periodo oscuro para la libertad”, afirmó Jamie Fly, director ejecutivo de la organización.

Estados Unidos mantuvo su estatus de país “libre”, pero su puntuación descendió a 81 sobre 100, la más baja desde 2002. Freedom House atribuyó este deterioro a la disfunción legislativa, el fortalecimiento del poder ejecutivo, presiones crecientes sobre la libertad de expresión y acciones para debilitar salvaguardas anticorrupción.

En contraste, tres naciones, Bolivia, Malawi y Fiyi, mejoraron su clasificación de “parcialmente libres” a “libres”, tras celebrar elecciones competitivas o fortalecer el Estado de derecho.

Los mejores y peores

Finlandia se mantuvo como el país con mayor nivel de libertad, con una puntuación perfecta de 100, seguido por Suecia (99), Noruega (99) y Nueva Zelanda (99).

Entre los mayores avances en 2025 destacaron Siria y Sri Lanka (ambos con +5), así como Bolivia y Gabón (+4). En el extremo opuesto, Guinea-Bisáu (-8), Tanzania (-7), Burkina Faso (-5), Madagascar (-5) y El Salvador (-5) registraron los retrocesos más pronunciados.

México es catalogado como un país parcialmente libre con 58 puntos; disminuyó un punto respecto al año pasado (ver sección Política).