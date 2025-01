Israel retrasa aprobación de acuerdo de alto el fuego en Gaza, ataques dejan 77 muertos

Israel comunicó que retrasó la celebración de una reunión de su gabinete el jueves para ratificar el alto el fuego con Hamás, culpando al grupo militante del retraso, mientras las autoridades palestinas afirmaban que ataques aéreos israelíes habían dejado 77 muertos durante la noche en Gaza.

Izzat el-Reshiq, alto cargo de Hamás, declaró que el grupo seguía comprometido con el pacto, acordado un día antes, que debía entrar en vigencia el domingo para poner fin a 15 meses de derramamiento de sangre.

El enviado del presidente Joe Biden, Brett McGurk, y el del mandatario electo Donald J. Trump, Steve Witkoff, estaban en Doha con mediadores egipcios y qataríes trabajando para resolver la última disputa pendiente, dijo un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

La disputa se refiere a las identidades de varios prisioneros que Hamás exige que sean liberados y se espera que se resuelva pronto, destacó el funcionario. El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, dijo a periodistas que sus negociadores se encontraban en Doha para alcanzar una solución.

El complejo acuerdo de alto el fuego surgió el miércoles tras la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos para poner fin a la guerra que ha devastado el territorio costero.

El acuerdo prevé un alto el fuego inicial de seis semanas con la retirada gradual de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, donde han muerto decenas de miles de personas. Los rehenes del grupo Hamás, que controla el enclave, serían liberados a cambio de prisioneros palestinos detenidos en Israel.

El acuerdo también allana el camino para un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza, donde la mayoría de la población ha sido desplazada y se enfrenta a una grave escasez de alimentos, según advirtieron expertos en seguridad alimentaria a finales del año pasado.

Filas de camiones de ayuda se alineaban en la ciudad fronteriza egipcia de El-Arish a la espera de cruzar a Gaza, una vez reabierta la frontera. La aceptación del acuerdo por parte de Israel no será oficial hasta que lo aprueben el gabinete de seguridad y el gobierno, y se había programado una votación para el jueves.

Sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha retrasado la reunión, acusando a Hamás de plantear exigencias de última hora y dar marcha atrás en los acuerdos.

"El gabinete israelí no se reunirá hasta que los mediadores notifiquen a Israel que Hamás ha aceptado todos los elementos del acuerdo", afirmó un comunicado de la oficina de Netanyahu. Los partidarios de la línea dura en el gobierno de Netanyahu seguían esperando detener el acuerdo, aunque se esperaba que la mayoría de los ministros lo respaldaran.

El Partido Sionista Religioso del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dijo en un comunicado que su condición para permanecer en el gobierno sería volver a la lucha al final de la primera fase del acuerdo, con el fin de destruir a Hamás y traer de vuelta a todos los rehenes.

El ministro de Policía de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, también ha amenazado con abandonar el gobierno si se aprueba el alto el fuego. En Jerusalén, algunos israelíes marcharon por las calles portando ataúdes simulados en protesta por el alto el fuego, bloqueando carreteras y forcejeando con la policía.

No demora la tregua

Para algunos palestinos, el acuerdo no debería demorarse. "Perdemos casas cada hora. Exigimos que esta alegría no desaparezca, la alegría que se dibujaba en nuestros rostros, no la desperdiciemos retrasando la aplicación de la tregua hasta el domingo", declaró el gazatí Mahmoud Abu Wardeh.

El acuerdo exige que se permita la entrada en Gaza de 600 camiones cargados de ayuda humanitaria cada día del alto el fuego, de los cuales 50 transportarán combustible. En la primera fase del acuerdo, Israel liberará también a más de 1,000 prisioneros palestinos. Mientras la población celebraba el pacto en Gaza e Israel, el ejército israelí llevó a cabo más ataques, informaron el servicio civil de emergencias y residentes.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que al menos 81 personas habían muerto en las últimas 24 horas y unas 188 habían resultado heridas. El Servicio Civil de Emergencias palestino dijo que al menos 77 habían fallecido desde el anuncio del alto el fuego.

Israel obtuvo importantes logros sobre Irán y sus aliados, principalmente Hezbolá, a medida que se extendía el conflicto de Gaza. En Gaza, sin embargo, puede que Hamás haya quedado paralizada, pero sin una administración alternativa en marcha, ha quedado en pie.

Si tiene éxito, el alto el fuego detendrá los combates que han arrasado gran parte de la densamente urbanizada Gaza, y podría aliviar las tensiones en Oriente Medio. Con 98 rehenes extranjeros e israelíes aún en Gaza, la primera fase del acuerdo implica la liberación de 33 de ellos, incluidos mujeres, niños y hombres mayores de 50 años.

Israel lanzó su campaña en Gaza después de que hombres armados dirigidos por Hamás irrumpieran en las comunidades israelíes de la zona fronteriza el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 soldados y civiles y secuestrando a más de 250 rehenes, según los recuentos israelíes.