Netanyahu no diferencia en los hechos a Líbano de Hezbolá

Washington. Israel descarta negociar un alto el fuego con Hezbolá cuando mantenga conversaciones con el gobierno del Líbano la próxima semana en Washington, declaró este fin de semana el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, emisario para esas negociaciones.

Los embajadores de Israel y Líbano mantuvieron conversaciones para organizar las reuniones de la semana que viene en el Departamento de Estado.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, dijo en un discurso televisado el domingo que trabajaba para finalizar la guerra entre Israel y Hezbolá, que inició hace más de un mes.

“Seguiremos trabajando para parar esta guerra y asegurar el retiro de Israel de todas nuestras tierras”, expresó Salam en la noche del aniversario del inicio de la guerra civil del país entre 1975 y 1990.

Los gobiernos de ambos países, que nunca han tenido relaciones diplomáticas formales, van a “iniciar negociaciones de paz”, informó Leiter.

“Israel se negó a negociar un alto el fuego con la organización terrorista Hezbolá, que sigue atacando a Israel y es el principal obstáculo para la paz entre ambos países”, afirmó en un comunicado.

Para Netanyahu, poco le sirve diferenciar a Hezbolá del gobierno Salam. Así lo demostró la semana pasada cuando, pese a una tregua conseguida con alfileres entre Estados Unidos e Irán, el ejército israelí lanzó fuego en contra de Líbano.

Netanyahu dijo ayer a las tropas en el sur de Líbano que la lucha estaba lejos de terminar.

Seis muertos

El Ministerio de Salud informó que al menos seis personas murieron en el sur de Líbano, incluido un paramédico de la Cruz Roja, después de que “el enemigo israelí directamente apuntó contra un equipo de ambulancia de la Cruz Roja libanesa”.

La organización indicó que su equipo había sido “directamente atacado por un dron israelí” mientras llevaba a cabo una misión humanitaria y que el emblema de la Cruz Roja era visible.

Los ataques también los sufren los cascos azules.

La Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el Líbano (Finul) afirmó ayer que un tanque israelí disparó contra vehículos de los cascos azules en el sur del país, donde Israel y Hezbolá están en guerra.

“En dos ocasiones hoy (domingo), soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército israelí) atacaron a vehículos de la Finul con un tanque Merkava, en un caso causando daños importantes”, señaló el comunicado.

La tregua con Irán se mantiene con alfileres y muchas dudas alrededor del estrecho de Ormuz, sin embargo, en Líbano no se respetó la tregua (conformado por el gobierno de Pakistán, quien fue mediador para obtenerla).

Mañana martes en Washington se reunirán funcionarios de Líbano, Israel y Estados Unidos.

Contrario a Salam, Netanyahu dio a conocer que las fuerzas israelíes eliminaron la amenaza de una invasión durante una visita a las tropas en el sur de Líbano, pero agregó: “Hay más por hacer, y lo estamos haciendo”.

“La guerra sigue, incluida la zona de seguridad en Líbano”, dijo Netanyahu en un video publicado por su oficina.

El Ministerio de Salud cifró el saldo de la guerra en 2,055 muertos, incluidos 165 niños y al menos 87 trabajadores de la salud, desde el 2 de marzo.