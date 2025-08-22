Irán y Europa reanudarán el próximo martes sus conversaciones nucleares bajo la amenaza de sanciones

Irán, la Unión Europea y la troika que conforman Alemania, Francia y Reino Unido reanudarán el próximo martes sus conversaciones sobre el programa nuclear de la república islámica mientras la parte occidental contempla ya seriamente activar el mecanismo de reanudación de sanciones contra Teherán tras denunciar el incumplimiento del ahora mismo prácticamente suspendido acuerdo nuclear de 2015.

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha confirmado la "importante llamada" a cinco mantenida junto a sus homólogos alemán, francés y británico -- Johann Wadephul, Jean-Noël Barrot y David Lammy -- con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a quien ha trasladado el compromiso europeo "para alcanzar una solución diplomática al problema nuclear".

"Resulta crucial que Irán se disponga a colaborar con Estados Unidos dado que la fecha límite para activar el mecanismo de restitución se está acercando a toda velocidad", ha declarado Kallas. Según fuentes diplomáticas a Axios, el 'snapback' podría reactivarse a finales de agosto. El mecanismo en sí expira en octubre.

Barrot, en su cuenta de la red social X, ha insistido en que "el tiempo se acaba" y que la próxima semana habrá una nueva reunión sobre el tema. Fuentes del Ministerio de Exteriores iraní han confirmado a la agencia semioficial de noticias Tasnim que el encuentro se producirá el próximo martes, sin aclarar la sede, a nivel de viceministros de Exteriores.

Por su parte, Araqchi ha respondido a los ministros europeos que su país "nunca ha abandonado el camino de la diplomacia y está listo para cualquier solución diplomática que garantice los derechos e intereses del pueblo iraní", pero una vez más se ha mostrado radicalmente en contra del mecanismo.

"Esta es una decisión que, en principio, debería tomar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha indicado, antes de señalar que ni el E3 ni la UE, a los que acusa de haber abandonado el país a su suerte desde la retirada de Estados Unidos del acuerdo en 2015 y durante la reciente guerra contra Israel, tienen "autoridad jurídica o moral" para recurrir al mencionado mecanismo".