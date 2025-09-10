Imprudencia, candidatura de Joe Biden: Kamala Harris

Washington. La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, calificó de "imprudencia" permitir que Joe Biden se postulara para un segundo mandato como presidente, en un extracto de sus memorias publicado ayer 10 de septiembre, en The Atlantic.

Harris, quien reemplazó a Biden como candidata presidencial demócrata en 2024 pero perdió contra Donald Trump, admitió que Biden, entonces de 81 años, se "cansaba" y era propenso a tropiezos que reflejaban su edad.

En su libro titulado 107 días, arremete contra el personal de la Casa Blanca, al que acusó de no apoyarla, e incluso a veces obstaculizarla activamente mientras era vicepresidenta.

"'Es decisión de Joe y Jill'. Todos lo decíamos, como un mantra, como si todos hubiéramos sido hipnotizados. ¿Era gracia, o era imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia", señala. Sin embargo, Harris escribe que Biden, “en su peores días, es mejor que Trump en sus mejores días”.