Grecia prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años a partir de 2027

Grecia prohibirá el ⁠acceso a las redes sociales a los menores de ⁠15 años a partir del 1 de enero de 2027, anunció este miércoles el primer ministro, Kriakos Mitsotakis, alegando ⁠el aumento de la ansiedad, los ⁠problemas de sueño y el diseño adictivo de las plataformas en internet.

En un mensaje de vídeo dirigido a los jóvenes, Mitsotakis señaló que los niños que pasan muchas horas frente a las pantallas no dejan que su mente descanse y se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a las comparaciones constantes y a los comentarios en línea.

El primer ministro griego dijo que había hablado con muchos padres que le habían comentado que sus hijos no duermen bien, se ponen nerviosos con facilidad y pasan muchas horas con el teléfono móvil.

Una encuesta de opinión realizada por ALCO y publicada en febrero reveló que alrededor del 80% de los encuestados estaba a favor de la prohibición. El Gobierno griego ya ha prohibido los teléfonos móviles en las escuelas y ha creado plataformas ⁠de control parental para limitar el tiempo ⁠que los adolescentes pasan frente ⁠a las pantallas.

"Grecia será uno de los primeros países en tomar ⁠una iniciativa de este tipo", dijo Mitsotakis.

"Sin embargo, estoy seguro de que no ​será el último. Nuestro ‌objetivo es impulsar a la Unión Europea en esta misma dirección".

Eslovenia, Reino Unido, Austria y España también han anunciado que están trabajando en prohibiciones similares después de que Australia se convirtiera el año pasado en ⁠el primer país del mundo en bloquear el acceso a los menores de 16 años.