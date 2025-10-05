EU ataca otro barco frente a la costa de Venezuela: Trump

Las fuerzas estadounidenses atacaron el sábado por la noche otro barco que supuestamente transportaba drogas ilegales frente a la costa de Venezuela, dijo el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que comenzaría a investigar también el tráfico de drogas que ocurre en tierra.

Trump hizo el comentario durante un discurso en la Estación Naval de Norfolk, junto al portaaviones Harry S. Truman. No estaba claro de inmediato si se refería a un ataque anunciado el viernes por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

"En las últimas semanas, la Marina ha apoyado nuestra misión de volar a los terroristas del cártel", dijo Trump. "Hicimos otro anoche. Ahora simplemente no podemos encontrar ninguno". "Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a ir por tierra".

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero el presidente Nicolás Maduro, en un mensaje en Telegram poco después del anuncio de Trump, criticó la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y dijo que el país contaba con apoyo diplomático.

"Nuestro pueblo jamás ha tenido ni tendrá miedo para defender su derecho a vivir y a ser libre", dijo Maduro sin hacer referencia a los recientes comentarios de Trump. "Nunca seremos esclavos de nadie. Por eso, con la verdad seguiremos abriendo camino y, con valentía y preparación, estaremos listos para afrontar cualquier escenario", afirmó el mandatario.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, dijo más temprano que había mantenido una llamada telefónica con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, durante la cual recibió una "plena expresión de apoyo y solidaridad" del gobierno ruso, en medio de los ataques estadounidenses.

Asimismo, Gil manifestó el sábado que el presidente Maduro envió una carta al Papa León XIV en la que le pidió su apoyo para "consolidar la paz en Venezuela".